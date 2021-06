I Ferragnez si servono dei social per documentare ogni momento della loro quotidianità, dai successi professionali agli impegni mondani, fino ad arrivare ai simpatici siparietti familiari. Se ieri sera Chiara Ferragni si era concessa una serata di gala alla Scala in compagnia di mamma Marina, lasciando Leone e Vittoria con papà Fedez, questa mattina si è dedicata al primogenito. I riccioli biondi del bimbo erano molto cresciuti negli ultimi tempi ed è per questo che per lui è arrivato il momento di cambiare look. Il barbiere è arrivato a domicilio e il papà non ha esitato a immortalare la scena esilarante che si è venuta a creare.

Fedez documenta il cambio look di Leone

Fedez riesce sempre a divertire i fan sui social grazie alla sua innata ironia, è capace di cogliere il lato esilarante di una normale scena di vita quotidiana in famiglia, trasformandola in un siparietto comico. È proprio quanto capitato questa mattina, quando ha dato il via alla giornata immortalando Leone seduto tra le braccia di mamma Chiara. Nella didascalia ha spiegato tutto scrivendo: "Lello oggi taglia i capelli, il che significa una cosa: dramma in arrivo". A differenza degli scorsi anni, quando i genitori lo avevano portato da un barbiere per bambini dove poteva giocare e distrarsi mentre cambiava look, questa volta l'hairstylist è arrivato direttamente a casa.

Il siparietto esilarante in casa Ferragnez

Armatosi di forbici e forcine, il barbiere a domicilio ha cominciato a dare un taglio netto ai riccioli del bimbo. Fedez intanto ha cercato di distrarre il figlio chiedendogli se volesse fare una piccola cresta al centro della testa. Leone, però, non l'ha presa bene, aveva così paura delle forbici da aver sfoggiato i suoi "bronci migliori" e da essere saltato nel momento in cui i capelli tagliati gli sono caduti sul braccio. Qual è stato il risultato finale? Ora il piccolo ha la chioma molto corta sui lati e dei ricci più lunghi al centro della testa, peccato solo che sia ancora arrabbiato per essere stato costretto a sottoporsi a una "tortura" simile. Non sorprende, dunque, che alla domanda del papà "Ti piacciono i capelli nuovi?" lui abbia risposto un secco "no".