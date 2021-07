Il make-up marcato di Floriana di Temptation Island: perché la fidanzata di Federico si trucca così Floriana è una delle protagoniste di Temptation Island 2021, programma a cui partecipa in coppia col fidanzato Federico. Il dettaglio di stile che ha attirato le attenzioni del pubblico fin dalla prima puntata? La 21enne ama i make-up marcati ed enfatizza le labbra con una linea di matita in pieno mood anni ’80.

Floriana Angelica è una delle concorrenti di Temptation Island 2021, partecipa al programma in coppia con il fidanzato Federico Rasa e ha deciso di mettere in discussione il suo rapporto perché da qualche tempo non si sentiva più apprezzata e corteggiata come all'inizio. Dopo aver visto il compagno avvicinarsi sempre di più alla single Vincenza, ha richiesto il falò di confronto e fin dal primo momento non ha mai avuto dubbi sul da farsi: lasciarlo e uscire da sola. Al di là della storia d'amore e dei risvolti che ci saranno nelle prossime puntate, a contraddistinguere Floriana è un make-up curatissimo con il contorno labbra particolarmente marcato. Sapete che si trucca in questo modo per un motivo ben preciso?

Floriana e la passione per il make-up marcato

Fin dalla prima puntata di Temptation Island il make-up di Floriana ha attirato le attenzioni del pubblico: la 21enne lo cura nei minimi dettagli sia sugli occhi che sulla bocca ma la cosa particolare è che segna il contorno delle labbra con una linea di matita molto marcata. La porta leggermente al di sopra delle labbra naturali, così da dare l'idea che siano più grosse e carnose. Si tratta però solo di un effetto ottico, nelle inquadrature in primissimo piano, infatti, il distacco tra bocca "naturale" e bocca "disegnata" è decisamente evidente, non a caso il dettaglio di stile è diventato protagonista di diversi meme sul web.

Perché Floriana enfatizza le labbra con la linea di matita

Il motivo per cui Floriana si trucca così? Lo avrebbe rivelato lei stessa nel programma, anche se in modo indiretto, dichiarando che, non avendo più le attenzioni di un tempo da parte del fidanzato, si sentirebbe "brutta" e in difficoltà quando rimane al naturale. Federico non farebbe nulla per rassicurarla, anche a quanto pare fomenta questa sua insicurezza, accusandola di essere sciatta e poco preparata quando rimane a casa. Floriana, dunque, punta tutto su dei make-up molto appariscenti che riescono a esaltare al massimo la sua bellezza. Essendo le labbra un simbolo di femminilità e di sensualità, cerca di enfatizzarle con quella linea di matita in pieno stile anni '80.