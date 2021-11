Il make-up con i cristalli: la nuova mania beauty è virale e si rivelerà perfetta per Capodanno Come fare per aggiungere un tocco luminoso alla propria immagine durante l’inverno? Seguendo il trend dei make-up gioiello. Si tratta di una mania che consiste nell’aggiungere cristalli e glitter al proprio trucco e sta letteralmente spopolando sui social.

A cura di Valeria Paglionico

La sfilata P/E 2022 di Etro

Sui social se ne vedono davvero di tutti i colori ma, sebbene sia lecito essere più o meno d'accordo con il loro uso "spropositato", ormai è proprio lì che nascono le tendenze e le manie più gettonate di ogni stagione. L'ultima moda diventata virale riguarda il settore beauty e si preannuncia perfetta per le prossime feste di Natale, soprattutto per la nottata di Capodanno. In cosa consiste? Nell'illuminare lo sguardo con dei prodotti ad hoc: per essere super trendy bisogna infatti aggiungere cristalli, brillantini e glitter al proprio make-up.

Come realizzare un trucco gioiello

Complice l'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, a tutte è tornata la voglia di osare con il make-up. Rossetti, blush, fondotinta: senza la mascherina si può dare libero sfogo ai colori e alla creatività. Non sorprende, dunque, che sui social stia spopolando una mania beauty davvero scintillante, ovvero il trucco "gioiello" realizzato con l'applicazione di glitter e cristalli tridimensionali. Si possono usare semplicemente ai lati degli occhi, così da illuminare lo sguardo, su tutta la palpebra come se fossero degli ombretti o, ancora, sulle guance (l'ideale quando si vuole rendere il proprio make-up scenografico). Per evitare di "perderli" nel corso della serata basta servirsi di qualche goccia di colla per ciglia finte, un prodotto adatto alla pelle e assolutamente invisibile.

Il make–up con i cristalli

Crystals make-up, dalle passerelle ai social

I fashion addicted più esperti di sicuro non considereranno il trucco gioiello una novità, visto che negli ultimi mesi ha già spopolato tra passerelle e red carpet. Emma Stone, ad esempio, è stata una delle prime a illuminare lo sguardo con delle mini perle intorno agli occhi, dando vita a un effetto d'impatto ma non toppo esagerato. Le applicazioni glitter sono indicate per i look serali e vanno abbinate ad altri dettagli non troppo marcati (come una semplice linea di eye-liner o una sfumatura dai toni naturali). In quante prenderanno ispirazione dalla mania social per la nottata di Capodanno?