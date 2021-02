Regé-Jean Page è sulla cresta dell'onda: dopo aver fatto girare la testa a legioni di fan nelle serie tv di Netflix Bridgerton, dove interpreta il tenebroso e affascinante Duca di Hastings, sabato 20 febbraio approderà alla conduzione del Saturday Night Live, il leggendario show della Nbc. Anche se la notizia di una possibile convivenza ha gettato nel panico le sue fan, la puntata del Saturday Night Live sarà l'occasione di vederlo "nei suoi panni" e non nel personaggio, finalmente senza gilet damascati e giacche di velluto in stile eroe byroniano. Nella vita reale infatti l'attore 31enne predilige uno stile sobrio e misurato, fatto di completi scuri e pezzi classici.

I look di Ragé-Jean Page

Vedere i propri beniamini senza gli abiti di scena può essere spiazzante: per esempio l'attrice Phoebe Dynevor, che interpreta Daphne, è passata da corsetti e abiti pastello stile impero a un look più pratico fatto di tute, sneakers e cappotti oversize. Regé-Jean Page ama la semplicità nel vestire e negli anni il suo stile ha fatto minime variazioni sui classici dell'abbigliamento sartoriale: completi scuri, giacche nere portate con jeans e sneakers, camicie. Anche la palette si orienta prevalente sul blu, grigio e nero, con alcuni abbinamenti azzardati (come la camicia blu notte sotto il completo nero).

in foto: Regé–Jean Page in doppiopetto

Sui red carpet indossa eleganti completi doppiopetto o il classico smoking nero, magari sbottonando il primo bottone della camicia per renderlo meno serioso. In occasioni più informali invece "spezza" i look: blazer e camicia con sotto jeans e sneakers. La sua passione sembrano essere le camicie con il collo alla coreana, che enfatizzano i suoi lineamenti. Niente a che vedere comunque con i tessuti preziosi e sofisticati che caratterizzano il suo personaggio in Bridgerton: su Instagram (dove mostra pochissimo della sua vita privata) l'abbiamo visto spesso con giubotti di pelle, biker boots e jeans: perfino in felpa il Duca di Hastings mantiene tutto il suo fascino.