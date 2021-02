Siamo abituati a vederla con abiti stile impero di romantici colori pastello: l'attrice britannica Phoebe Dynevor, 25 anni, è diventata famosa grazie al ruolo di Daphne nella serie Netflix "Bridgerton". La serie ha avuto un successo mondiale per via dell'approccio fresco a temi come la sessualità e l'emancipazione femminile e per la scelta di un cast inclusivo e "color blind", senza discriminazioni. In moltissimi hanno apprezzato i costumi della serie, una vera e propria gioia per gli occhi, creati dalla costumista Ellen Mirojnick seguendo un preciso codice "segreto". Proprio per questo risulta difficile immaginare l'attrice britannica senza un corsetto: fuori dal set però ama gli abiti corti e grintosi, i contrasti di colore e i cappotti oversize. Non necessariamente griffati: è stata fotografata mentre passeggiava con una tuta sportiva giallo limone e un cappotto oversize di Mango in lana grigia, abbinato a una sciarpa a righe colorate. Il dettaglio da diva? Gli occhiali da sole di forma allungata"cat eye".

I look di Phoebe Dynevor fuori dal set

Nel suo tempo libero l'attrice inglese ama look pratici e sportivi: nelle foto che posta su Instagram si mostra spesso in una versione "naturale", senza trucco, mentre passeggia o va in bicicletta. Predilige le tute da lavoro "intere", blu o nere, strette in vita con una cintura abbinate alle sneaker blu, gli shorts portati insieme a top sportivi (in particolare Nike) e i cardigan lunghi. I suoi look estivi sono fatti di top con le bretelline in lino, gonne lunghe e sandali, con il dettaglio chic di un cappello di paglia.

in foto: Una foto di scena di Bridgerton

Il dettaglio che ha fatto sorridere i fan sono i sandali Birkenstock indossati con i calzini e sfoggiati con orgoglio: solo con la sua grazia innata si può indossare l'abbinamento anti-moda per eccellenza. Per l'inverno invece Phoebe Dynevor indossa cappotti oversize in lana blu o grigi: un esempio è quello Mango, abbinato a una sciarpa a righe multicolor: altro che nobiltà londinese, il suo è un look democratico alla portata di tutte.

in foto: Phoebe Dynevor con un cappotto Mango

Gli abiti glamour di Phoebe Dyvenor sul red carpet

Per le occasioni più importanti, come i red carpet o le cene di gala, Phoebe Dyvenor punta spesso sul total black: tute, top bordati di pizzo, pantaloni lucidi o abiti con strategiche trasparenze, come quello "art decò" indossato all'anteprima di "Snatch" nel 2017. Su Instagram ha postato una foto nostalgica di uno degli ultimi eventi di gala prima della pandemia, cioé un evento dell'Atelier Swarovski: in quell'occasione l'attrice aveva indossato un abito lungo con ricami preziosi firmato Needle&Thread.

Una cifra ricorrente sono i contrasti di colore: per i British Independent Film Awards 2019 Phoebe ha scelto un mini abito black&white con una gonna di paillettes, firmato Alexandre Vauthier. Mentre ai Bafta dello stesso anno è apparsa radiosa accanto al collega Regé-Jean Page con un abito Tory Burch con le maniche a palloncino turchesi. Il celeste è il suo colore portafortuna: al personaggio di Daphne Bridgerton (che l'ha resa famosa) è associata tutta la gamma degli azzurri, colore simbolo di gentilezza d'animo e di aspirazioni romantiche.