Il corpo di una donna dopo il parto: le foto in intimo raccontano la trasformazione dopo la maternità “Postpartum Unfiltered” è un progetto realizzato assieme a donne di tutto il mondo, per le donne di tutto il mondo. Vuole aprire una finestra autentica sulla maternità, sui sentimenti che provano le donne nel post parto. La realtà fotografata è tutt’altro che idilliaca: le mamme sperimentano senso di colpa, paura, solitudine. Il progetto mira a non farle sentire sbagliate per questo, a far capire loro che non sono sole e che è normale provare ciò che provano.

A cura di Giusy Dente

@modibodi_family

La narrazione stereotipata ed edulcorata sulla gravidanza e sul post parto che più spesso viene veicolata, non è quella che sperimenta la maggior parte delle donne. Sono decisamente poche quelle che tornano in forma smagliate in poco tempo come Emily Ratajkowski, che a sei mesi dal parto era già in passerella col bikini! Ne ha recentemente parlato Lodovica Comello, alle prese con la prima maternità, accorgendosi di quanto poco ci fosse di idilliaco nella sua esperienza, rispetto a come gliel'avevano prospettata. Tanti falsi miti, insomma, che però poi portano le donne a sentirsi inadeguate e sbagliate. Molto di tutto questo riguarda la fisicità, quel corpo che inevitabilmente la gravidanza e il parto cambiano e che fanno provare sentimenti complessi e contrastanti, anche di rifiuto, verso la propria immagine. Per dare voce a queste narrazioni il più delle volte taciute, il marchio australiano di biancheria intima Modibodi e Getty hanno realizzato una gallery fotografica che restituisce istantanee davvero rappresentative di ciò che significa diventare madri, attingendo a tutti i sentimenti possibili, non solo quelli rosei e positivi di cui di solito si parla.

@modibodi_family

La maternità raccontata in modo autentico

Con franchezza Modibodi e Getty hanno voluto raccontare la maternità, anche negli aspetti che di solito vengono taciuti, ma che sono quelli in cui invece è maggiormente possibile riconoscersi. Dal senso di inadeguatezza alla paura di chiedere aiuto, dall'odio verso il proprio corpo al timore di non piacere più al proprio partner: ci sono tante sfumature che rendono il percorso tutt'altro che facile, per una donna. E lo si vede bene negli scatti del progetto. Le donne faticano a rimettersi in forma, a fare pace coi loro corpi; spesso si trascurano, per via del poco tempo a disposizione, dedicato nella totalità al neonato. Insomma, la vita dopo il parto è una continua scoperta, è un viaggio nuovo a cui si fa fatica ad adattarsi.

@modibodi_family

La mancanza di testimonianze in cui riconoscersi accentua questo malessere: da qui l’idea di renderlo visibile attraverso delle foto. Sono quelle della raccolta Postpartum Unfiltered: donne fotografate a distanza di diversi mesi dalla nascita dei loro figli, che danno voce ai loro pensieri con sincerità. C’è chi ammette di essersi sentita stanca, chi sbagliata, chi malata, chi in colpa, chi impreparata. Dare voce a queste donne significa aiutare le future mamme di tutto il mondo, affinché sappiano, quando si troveranno in situazioni analoghe, di non essere sole né sbagliate.