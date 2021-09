Il compleanno in famiglia del principe Harry: Meghan e Archie hanno preparato la torta insieme Il principe Harry ha compiuto da qualche giorno 37 anni, ma fino a questo momento nessuna notizia di party scintillanti o feste vip. Il Daily Mail svela i piani della coppia: una cena tranquilla a casa organizzata da Meghan Markle e una torta di carote per il festeggiato, preparata con l’aiuto di un piccolo chef molto speciale.

A cura di Beatrice Manca

Il principe Harry ha da poco compiuto 37 anni e il magazine Time lo ha incoronato, insieme alla moglie Meghan Markle, una delle persone più influenti al mondo. Ma anche la "coppia dell'anno" ha deciso di festeggiare il compleanno in modo intimo, lontano dal glamour e dai riflettori. Il Daily Mail, citando una fonte vicina ai Sussex, ha svelato al pubblico inglese i piani di Harry per il suo compleanno: una cena a casa e un regalo speciale da parte del piccolo Archie, il primo figlio della coppia.

Perché la coppia non partecipa agli eventi mondani

In una settimana dominata dal glamour, tra il Met Gala e gli Emmy, la coppia ha deciso di tenere un basso profilo. Il motivo? Secondo il tabloid, la coppia ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalla vita sociale come segno di rispetto per la situazione globale, considerando ciò che sta succedendo in Afghanistan e le conseguenze della pandemia. Perciò, rivela la fonte, Meghan ha progettato una cena tranquilla a casa. Tra gli ospiti ci saranno alcuni amici intimi della coppia e Doria, la madre di Meghan Markle.

Archie ha preparato la torta per il papà

Anche se probabilmente sarà il catering a occuparsi della cena, Meghan ha voluto preparare con le sue mani la portata più importante, la torta di compleanno per il festeggiato. Precisamente, una torta alle carote, la preferita di Harry. In cucina Meghan ha avuto un assistente speciale: Archie, il primo figlio della coppia, che si è impegnato per aiutare la mamma. La coppia per un po' ha scelto di tenere un basso profilo e di godersi la famiglia, lontani dai rumors e dal gossip.

