È arrivato il momento di archiviare le sfumature calde tra i capelli castani: il colore più trendy dell'inverno si chiama ash brown e arricchisce con sfumature castano cenere le chiome scure. È il colore perfetto per ravvivare i capelli di chi ha una pelle fredda e chiara, come ad esempio chi appartiene alla stagione armocromatica dell'inverno, ma è ideale anche per alcune estate, mentre è da evitare se avete la pelle ambrata e dorata.

Ash brown, le sfumature cenere per i capelli castani

È il colore più trendy dell'inverno per chi ha i capelli castani: fredde e luminose, le sfumature castano cenere ravvivano le chiome più scure attraverso la tecnica del balayage, regalando ai capelli un tocco chic ed elegante. Se solitamente questa tecnica si utilizza per illuminare le chiome più chiare, per l'inverno 2021 il balayage darà un tocco di luce anche ai capelli castani con la colorazione ash brown, schiarendo alcune ciocche che verranno poi tonalizzate con una colorazione che unisce pigmenti cenere, tortora e del rosa delicato. Il colore potrà essere personalizzato in base al colore naturale dei capelli della cliente e al tono della pelle, andando a realizzare sfumature più o meno chiare a seconda del risultato desiderato, creando così l'abbinamento di colore perfetto per ogni tipo di castano, da quello più chiaro a quello più scuro. Un colore che valorizza particolarmente chi ha i capelli lunghi e predilige gli styling mossi, andando così a valorizzare le sfumature tra i capelli. Nonostante sia una tipologia di colore che richiede poca manutenzione dal parrucchiere perchè le schiariture sono create in sfumatura e non arrivano mai alla radice, evitando così il problema ricrescita, per avere sempre un colore perfetto dovrai utilizzare i prodotti giusti.

Per mantenere sempre il colore ash brown freddo e brillante infatti, dovrai utilizzare uno shampoo che vada a spegnere i riflessi rossastri e ramati che possono caratterizzare i capelli castani, soprattutto nelle zone decolorate: chi ha una carnagione fredda infatti, spesso ha anche un capello che tende a virare sul rosso una schiarito. Il prodotto ideale per contrastare il ramato è lo shampoo blu, che deposita i suoi pigmenti sul capello andando a detergere e allo stesso tempo raffreddare la tua chioma correggendo così il tono dei tuoi capelli e mantenendo la colorazione ash borwn fredda e luminosa lavaggio dopo lavaggio.