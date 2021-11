Il colore beauty di novembre è il grigio: ombretti, matite e smalti da provare per il tuo look Le sfumature di grigio sono il colore più trendy da provare a novembre per il tuo beauty look: dagli ombretti alle matite occhi, passando per gli smalti. Un colore intenso e profondo che però può essere utilizzato anche in chiave più soft per creare look eleganti e delicati. Scopri come utilizzare il grigio per il tuo make up e la tua manicure autunnale.

A cura di Federica Ambrogio

Quando si parla di grigio nel make up si pensa sempre a trucchi strong e intensi: in realtà il grigio può essere un ottimo alleato per creare profondità per il tuo sguardo senza necessariamente realizzare un beauty look esagerato o troppo carico. Le sfumature del grigio sono le protagoniste del mese di novembre, da utilizzare come ombretti, smalti e matite occhi e realizzare look dai più soft a quelli più marcati. Scopri i prodotti da utilizzare per creare il beauty look più glam del mese.

Grigio, il colore beauty di Ottobre

Dal grigio perla all'argento, passando per il grigio talpa fino all'antracite: le sfumature di grigio più trendy per il beauty look del mese di novembre sono tantissime e permettono di creare sia look soft e delicati che altri più intensi per quanto riguarda make up e manicure. L'ultima tendenza del momento è la manciure degradè, meglio ancora se nella versione opaca: per questa nail art le unghie si colorano di cinque sfumature differenti di grigio, dalla più chiara alla più scura, creando così una gradazione di colore sulle tue mani. Le idee per realizzare una manicure con il grigio però sono tantissime, dal classico accent nail realizzato con uno smalto grigio chiaro su tutte le unghie e un argento metallizzato sull'anulare fino alle decorazioni geometriche realizzate con contrasti di colore abbinando al grigio il bianco e il nero.

Non solo smokey eyes: l'ombretto grigio infatti permette di creare anche look più soft e delicati che valorizzano lo sguardo senza necessariamente intensificare il colore. Il grigio infatti può essere utilizzato in svariati modi. Applicando una tonalità scura su tutta la palpebra mobile sfumandola verso le tempie si ottiene uno smokey eyes, trucco perfetto da sfoggiare di sera o per chi ama mettere in evidenza il proprio sguardo. Scegliendo invece una tonalità più chiara e concentrandola sulla palpebra mobile si ottiene un effetto più soft; si può scegliere di applicare anche un grigio perla per dare luce allo sguardo, magari abbinandolo a una matita più scura per delineare la rima ciliare superiore e inferiore. La matita grigia è perfetta per chi ha gli occhi chiari e la pelle rosata perché intensifica lo sguardo senza appesantirlo come farebbe il nero. Il grigio è ideale da utilizzare da solo oppure abbinato a colori come il nero e il bianco, ma si abbina perfettamente anche con il rosa e i marroni freddi per creare un contrasto di colore.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Per realizzare il trucco occhi con le sfumature del grigio avrai l'imbarazzo della scelta: da provare la palette occhi Mini Xenon di Natasha Denona che contiene 5 sfumature di ombretti in diverse gradazioni di grigio, oltre al panna e al nero. Per chi ama giocare con i contrasti sarà invece perfetta la 5 Couleurs Couture di Dior nella variante Black Bow, che oltre ai grigi comprende anche una tonalità di marrone rosato, perfetto da utilizzare come colore di transizione oppure sfumato nella piega palpebrale. Per chi ama i look essenziali invece, sarà perfetta la Palette Ombretti Duo di Korff, composta da un ombretto chiaro e un grigio intermedio. Per evidenziare lo sguardo in modo semplice ma d'effetto puoi utilizzare le matite occhi: da provare la matita automatica Flypencil di Fenty Beauty nella colorazione Bachelor Pad oppure l'Automatic Eyeliner & Khol di Kiko Milano. Da non perdere poi la gamma di smalti: il colore più trendy è il nuovissimoOPI ❤️ DTLA di OPI. Scopri tutte le sfumature di grigio da provare a Novembre per il tuo beauty look nella gallery!