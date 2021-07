Ignazio Moser con i capelli bianchi: il nuovo (ed estremo) cambio look per la vacanza a Ibiza Ignazio Moser è volato a Ibiza con Cecilia Rodriguez e ha approfittato delle prime ore di vacanza per cambiare look in modo estremo. Ha detto addio al suo castano scuro naturale e ha provato un’audace tintura bianca, creando un contrasto netto tra capelli e barba.

A cura di Valeria Paglionico

Ignazio Moser è volato a Ibiza con la fidanzata Cecilia Rodriguez e alcuni amici e sta cominciando a godersi il meritato riposo al termine di un lungo anno lavorativo. Gli ultimi mesi per lui sono stati molto intensi, basti pensare al fatto che ha passato diverse settimane in Honduras alle prese con l'esperienza a L'isola dei famosi, e, sebbene il mare e il sole rovente non gli siano mancati, non ha perso occasione per concedersi una vacanza in una località balneare. Come ha celebrato l'inizio della sua estate? Con un nuovo ed estremo cambio look che lo ha reso praticamente irriconoscibile: ecco come si è mostrato sui social l'ex campione di ciclismo.

Il nuovo look di Ignazio Moser

Quale migliore occasione dell'inizio delle vacanze per concedersi un colpo di testa? È proprio quanto fatto da Ignazio Moser, che poche ore dopo essere sbarcato a Ibiza ha rivelato sui social il suo nuovo hair look. Il modello si è fotografato in primo piano sullo sfondo di un cielo azzurro limpidissimo e, oltre a sfoggiare lo sguardo profondo che da sempre lo contraddistingue, ha anche messo in mostra il nuovo colore di capelli. Ha detto addio al suo castano scuro naturale e ha provato il bianco, creando un contrasto netto ed evidente con barba e baffi. Il risultato? Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è così bello che starebbe bene in ogni versione.

Dai capelli rasati alla tintura bianca

Ignazio Moser ha scoperto una nuova passione da qualche tempo a questa parte: quella per gli hair look originali e sopra le righe. Se fino a qualche tempo fa non riusciva a "tradire" il suo caschetto lungo e riccio, ora le cose sono cambiate e, da quando ha dovuto rasare barba e capelli a L'isola dei famosi, è più scatenato che mai. Certo, si è fatto crescere la chioma e ora porta un taglio a spazzola, ma è chiaro che non ha più paura di osare, anche se questo significa puntare su una tintura davvero singolare. Nel corso della vacanza a Ibiza ci sarà qualche altro colpo di testa per lui?