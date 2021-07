I Wanna Be Your Slave, nel nuovo video i Maneskin giocano con completi da dandy e dettagli fetish Il nuovo video dei Maneskin, I Wanna Be Your Slave, strizza l’occhio al mondo del fetish: lingerie, corpetti in pelle e collari con le borchie si alternano a abiti rosa da bambolina, camicie in seta ed eleganti completi jacquard. Lo stile del gruppo spazia dai dettagli punk al dandy: tutto rigorosamente griffato.

A cura di Beatrice Manca

L'attesa è finita: giovedì sera è uscito il nuovo video di I Wanna Be Your Slave, l'ultimo singolo dei Måneskin, la band che sta scalando le classifiche mondiali con un'energia punk rock fuori dal comune. Il video sfida pregiudizi e tabù in un brano che strizza l'occhio al BDSM. I Måneskin giocano ad esplorare le mille sfaccettature della sessualità con lingerie in pizzo, corpetti in pelle e completi da dandy con stampe a fiori.

Chi veste i Maneskin nel nuovo video

Il video, girato da Simone Bozzelli, osserva il gruppo attraverso un grandangolo esagerato e telecamere a infrarossi. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas giocano con i simboli dell'universo fetish: collane con le borchie, tacchi a spillo, lacci che legano i polsi. Victoria è vestita ora da bambolina – con le calze bianche e le scarpe con gli occhielli – ora da mistress in completo maschile e cintura.

Damiano e Victoria in Gucci

Tra i look indossati nel video si riconoscono nettamente gli iconici completi sartoriali con la stampa Flora di Gucci. La casa di moda fiorentina ha firmato molti dei look indossati nel video. Una svolta stilistica, o comunque una novità importante: sul palco dell'Artiston e all'Eurovision il gruppo ha sempre vestito Etro.

i Maneskin in Gucci in I Wanna Be Your Slave

La lingerie è protagonista

Il filo conduttore del video è una certa iconografia BDSM: Damiano e Thomas indossano top a rete con dettagli di cristalli scintillanti e capi in latex, con un filo di perle al collo. In una scena in particolare vediamo Damiano con un corpetto da cameriera rivisitato in chiave fetish, abbinato a guanti e pantaloni rosa.

Damiano nel video di I Wanna Be Your Slave con un corpetto di pelle

Dal punk al new romantic: il gruppo è abituato a giocare con i contrasti e, smessi latex e borchie, indossa completi jacquard e bluse in seta. Ma il vero protagonista è la lingerie: sia quella in pizzo indossata da Damiano che quella in cotone. I Måneskin non smettono mai di stupire e hanno alzato l'asticella: cosa aspettarsi dal futuro?