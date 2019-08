L'estate, lo sappiamo bene, è quel momento dell'anno in cui spuntano come funghi le mode e le tendenze più strane e originali, quelle più particolari e fuori dagli schemi. Si parte dai costumi più assurdi, con cut e scollature estreme, e si arriva fino a occhiali da sole dalle lenti colorate e strani cappelli di ogni forma, si pensi solo al classico cappello da pescatore di gran moda ultimamente. Oramai l'estate è iniziata da un pezzo e per molti sta anche volgendo al termine, è giunto dunque il momento di fare un primo bilancio su quelle che sono state le tendenze più strane che hanno spopolato e che continueranno a spopolare, alcune, anche in autunno. Dai costumi a maniche lunghe agli orecchini ear cuff, dai gambaletti sotto i sandali fino agli occhiali da sole triangolari, ecco i trend più originali di quest'anno

Costumi a maniche lunghe

Costumi a maniche lunghe? si avete capito bene! Scomodi? Forse sì. Poco adatti al caldo? Senza dubbio! Eppure quest'anno i classici bikini sembrano aver lasciato il passo a body e due pezzi con maniche lunghe da indossare in spiaggia. Si tratta di un trend che deriva dal mondo del surf, infatti questi costumi assomigliano alle mute e spesso sono indossati da chi pratica questo sport. Qualche anno fa erano di moda i midkini, ovvero di due pezzi con top accollato o a giromanica, quest'anno ci sono i costumi interi o due pezzi che coprono anche le braccia come il modello che indossa in barca Taylor Mega.

La visiera è di moda

Ha quel sapore retrò è davvero chic, se realizzata in paglia e con nastri di gros grain, se è in plastica e con materiali fluo è super cool, stiamo parlando della visiera, accessorio che spopola soprattuto tra le star che la indossano al mare o sul palco, proprio come fanno Kim Kardashian ed Elettra Lamborghini. Certo alcune varianti si usano solo per bellezza e non hanno una grande utilità, dato che non difendono il capo da sole e neanche il viso (se realizzate in materiali trasparenti), in ogni caso donano al look un tocco originale e super trendy.

I gambaletti si indossano con i sandali

Solitamente d'estate diciamo addio a collant, calze in lycra, gambaletti e calzini, per indossare sandali aperti a piedi nudi, quest'anno, invece, con ballerine e sandali dal tacco alto si indossano anche gambaletti e calzini. A lanciare il trend è stata Miuccia Prada che per l'estate ha fatto sfilare gambaletti in lycra logati, abbinati a gonne corte e ballerine a punta. Gambaletti fluo sono apparsi anche sulla passerella di GCDS, mentre Elisabetta Franchi ha completato i look estivi con modelli corti da abbinare a pencil skirt e décolleté dal tacco alto. Marco De Vincenzo estremizza il trend creando addirittura sandali che sono un tutt'uno con il gambaletto in lycra.

Gli occhiali da vista sono triangolari

Sono originali e super trendy, hanno lati spigolosi e stanno facendo impazzire le star, sono gli occhiali da sole mini con montature simili a un triangolo. Le dimensioni come si diceva sono micro e molti modelli ricordano gli occhiali da sole a gatta, altra variante di gran moda. Gli occhiali da sole più originali dell'estate li abbiamo viti in passerella da Marni e soprattutto indosso a uno stuolo di star che non ha saputo resistere al trend dell'anno: dalla modella Gigi Hadid alla star di Bollywood Priyanka Chopra, tutte indossano occhiali da sole mini e "spigolosi".

Ear cuff

Sono originali e super cool, si possono indossare sul lobo o nella parte alta dell'orecchio anche se non si hanno buchi o piercieng, sono gli ear cuff, ovvero quegli orecchini di dimensioni differenti, solitamente a forma di cerchio da indossare uno alla volta o tutti insieme. Questi modelli sono originali e diversi dal solito e aggiungono al look un dettaglio particolare. Chiara Ferragni quest'estate ha lanciato il trend mostrandosi sui social con un particolare ear cuff maxi con pietre colorate che ricopre quasi tutto l'orecchio.