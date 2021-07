Il 1 luglio è stata finalmente svelata la statua in onore di lady Diana a Kensington Garden, nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Per l'occasione si sono riuniti i due figli della defunta principessa, Harry e William, mentre erano assenti sia la regina Elisabetta sia il principe Carlo. La statua è stata progettata dallo scultore Ian Rank-Broadley e rappresenta la principessa di Galles con tre bambini, mentre indossa un abito semplice: una camicia e una gonna con la cintura: un dettaglio non casuale. c

in foto: il memoriale di Diana Spencer a Kensignton Palace

L'abito della statua di lady Diana

La statua di Diana è piena di simboli: i tre bambini che abbraccia rappresentano le moltissime cause umanitarie in cui era impegnata e la sua grande eredità benefica. Nella statua Diana indossa una camicia e una gonna scelte con cura: sono le stesse che indossava in una foto scattata nel 1993. Si tratta precisamente una cartolina di Natale in cui è assente Carlo: ci sono solo Diana e i suoi due bambini. Nella foto Diana indossa lo stesso identico look: una gonna longuette blu scuro, una camicia celeste con lo scollo a V e una cintura con fibbia rettangolare. Un omaggio quindi al legame speciale che aveva con i suoi figli.

in foto: la statua di lady Diana in cui è vestita come in una foto nel 1993

Perfino i dettagli della camicia – la plissettatura e il colletto alzato – sono identici. Cambia solo un piccolo dettaglio, l'acconciatura. Nella statua i capelli di Diana sono più lunghi rispetto a quelli della foto. Kensington Palace in una nota specifica: "Lo stile del vestito si basa sul periodo finale della vita della principessa, il momento in cui aveva preso confidenza nel suo ruolo di ambasciatrice per le cause umanitarie". Per un'occasione così importante, nulla è stato lasciato al caso: anche i fiori piantati nel giardino sono i preferiti della defunta principessa. Tra rose, tulipani e dalie spicca in particolare il non-ti-scordar-di-me, un fiore che è una promessa di affetto eterno e devozione.