Chi ha detto che solo la Royal Family britannica riesce a fare scalpore ogni volta che appare in pubblico? La verità è che sono diversi i "cugini" europei nati con il sangue blu che riescono a fargli concorrenza con il loro stile trendy e raffinato. È il caso, ad esempio, dei reali olandesi, che nelle ultime ore hanno dato il via all'estate con un servizio fotografico ufficiale ed esclusivo, nel quale sono apparsi in una versione glamour e impeccabile. Come da tradizione, prima di partire per le vacanze hanno realizzato degli adorabili ritratti di famiglia, la location scelta è il giardino del palazzo Huis ten Bosch a L'Aia, ma ad aver attirato le attenzioni del pubblico non potevano che essere i look sfoggiati. Il re, la regina e le principesse hanno puntato tutto su degli outfit coordinati freschi e sbarazzini perfetti per la bella stagione.

La regina Maxima e la principessa Ariane hanno optato per il total white, la prima ha indossato un elegante tailleur con i pantaloni palazzo, la seconda un minidress in pizzo sangallo di Maje. Amalia e Alexia hanno preferito delle chemisier azzurre firmate Self-Portrait e Tommy Hilfiger, completando il tutto rispettivamente con espadrillas con la zeppa, uno dei must-have dell'estate, e sneakers. Per quanto riguarda il re Willem-Alexander, anche lui non ha potuto fare a meno di apparire "abbinato" alle donne di casa con giacca celeste e camicia azzurra. Certo, nessuno di loro ha osato in fatto di originalità, ma è chiaro che gli olandesi non hanno nulla da invidiare ai Windsor. Insomma, a quanto pare la quarantena è solo un lontano ricordo anche per i Royals: sono tutti pronti a godersi le tanto meritate vacanze estive.