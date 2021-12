I nomi per bambini e bambine ispirati al calcio: David e Anna sono le scelte più popolari Siete indecisi sul nome da dare a vostro figlio? Potete ispirarvi al mondo del calcio. Ecco quali sono i nomi dei calciatori più popolari tra neonati e neonati.

A cura di Valeria Paglionico

Quando si scopre di aspettare un bambino la prima cosa che ci si chiede dopo lo shock iniziale è: come lo chiamerò? La scelta può risultare non poco difficile viste le milioni di possibilità a disposizione. C'è chi punta sulla tradizione ispirandosi ai nomi dei propri nonni, chi preferisce qualcosa di esotico e chi, ancora, si affida alle mode del momento. Negli ultimi anni, in più, sono sempre di più gli appassionati di calcio che decidono di chiamare il figlio come il proprio campione preferito. LiveFootballTickets.com ha dunque raccolto i dati sulla questione a livello mondiale, stilando un elenco di 160 nome di calciatori dati ai bambini: ecco quali sono i più gettonati.

I nomi per bambini ispirati ai calciatori

I calciatori vengono ormai considerati star a tutti gli effetti a livello internazionale e non sorprende che riescano a influenzare le mode e le tendenze del momento, anche quando si parla di nomi da dare al proprio figlio. Quali sono i più gettonati ispirati proprio ai campioni del football? Al primo posto c'è John (da John Stones, il difensore del Manchester City), al secondo c'è David (dal mitico David Beckham che, nonostante abbia attaccato le scarpette al chiodo, continua a essere un vero e proprio influencer). A seguire ci sono Robert (da Robert Lewandowski), Daniel (da Daniel James), Luis (da Luis Suarez) e James (da James Rodriguez). Certo, in tutti questi casi si tratta di nomi abbastanza comuni, ma il calcio ha contribuito ad aumentarne la popolarità.

Nomi per bambine, i più gettonati nel mondo del calcio

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, anche il calcio femminile è sempre più seguito, tanto da aver influenzato la scelta dei nomi per femminucce. Il nome più gettonato è Anna (dall'attaccante svedese Anna Anvegård), mentre a seguire ci sono Marie (da Marie-Antoinette Katoto del Paris Saint-Germain) e Patricia (dalla centrocampista del Barcellona Patricia Guijarro). Insomma, il mondo calcistico non lascia indifferenti i genitori e, che si aspetti un maschio o una femmina, non importa: la moda del momento è dare al figlio il nome di un campione del football.