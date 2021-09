I nomi per bambini più popolari degli ultimi 20 anni: in Inghilterra spopolano George, Charlotte e Louis Siete indecisi sul nome da dare al vostro bambino? Lasciatevi ispirare dalle star proprio come fatto dalla maggior parte dei britannici negli ultimi 20 anni. Secondo le statistiche, infatti, i nomi più popolari d’Inghilterra sono quelli dei Royal Babies.

A cura di Valeria Paglionico

Quando si scopre di aspettare un figlio, la prima domanda che ci si pone è: come lo chiamerò? Ci sono genitori che puntano sulla tradizione, chi preferisce qualcosa dal fascino esotico, chi invece opta per le manie del momento. La cosa certa è che all'interno delle famiglie si vengono a creare vere e proprie dispute a causa della questione. In quanti, però, conoscono quali sono i nomi per bambini più gettonati dell'ultimo ventennio? A rivelarlo è stato il sito Nameberry che, sebbene faccia riferimento alle statistiche inglesi, rivela un dato eloquente: i genitori si lasciano influenzare dalle star nelle loro scelte.

I nomi reali sono i più diffusi

Quali sono i nomi per bambini più popolari degli ultimi 20 anni? Le statistiche di Nameberry parlano chiaro: milioni di genitori inglesi si sono ispirati alla Royal Family, chiamando i loro figli George, Charlotte e Louis. A fare seguito, anche i nomi Harry e William. Sempre in tema Windsor, nell'ultimo anno anche Elizabeth ha vissuto una grande "rimonta", forse per effetto della scelta fatta da Meghan Markle per la sua secondogenita. In cima alla lista dei nomi per bambini più gettonati, però, ci sono Emily per le femminucce, Jack per i maschietti, ovvero degli appellativi "tradizionali" che continuano a essere super diffusi.

L'impatto delle star sulle scelte dei neo-genitori

Pamela Redmond Satran, esperta di nomi per bambini e co-creatrice di Nameberry, ha dichiarato: "Con i nomi maschili vedi alcuni dei classici che si mantengono stabili per intere generazioni. Analizzando i vecchi grafici, si nota che spesso si tratta di tendenze che si perpetuano da 100 anni". Insomma, esisterebbero alcuni nomi che non andrebbero mai fuori moda e che sarebbero capaci di rimanere sempre attuali nonostante il passare del tempo. Il dato che fa un certo effetto è che milioni di genitori si lasciano ispirare da Royals e star, a prova del fato che questi ultimi sono capaci di "gestire" le mode internazionali.