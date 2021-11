Calendari dell’Avvento 2021: i più belli, originali e divertenti da regalare a Natale I calendari dell’Avvento sono l’emblema dell’attesa: ci aiutano a conteggiare i giorni che ci separano dal Natale e a godere del tempo che scorre. Tra i migliori in commercio, abbiamo selezionato quelli dedicati al mondo del beauty e make-up da L’Oréal Paris a Sephora fino a quelli gastronomici con cioccolata, caramelle o tisane, proposti da brand come Kinder, Ferrero o Pukka: ecco quali sono i migliori calendari dell’avvento 2021, tutte le tipologie disponibili, i costi e dove comprarli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il calendario dell'Avvento rappresenta un'usanza natalizia di origine tedesca, lanciata sul mercato dall'editore Gerard Langh, che col tempo si è diffusa anche in Europa. Questo calendario mostra i giorni rimanenti al Natale: si tratta, infatti, di un sistema che sottolinea l'importanza dell'attesa e del godere del tempo che si ha a disposizione fino al 25 dicembre. Dal latino "adventus" (venuta, attesa), si è soliti far iniziare questo periodo dell'anno l'ultima domenica di novembre o la prima di dicembre fino alla vigilia di Natale.

Sul mercato esistono tantissimi tipi di calendari dell'Avvento, da quelli che custodiscono sorprese giocattolo per i bambini a quelli beauty che, invece, hanno a che fare con i trucchi, prodotti cosmetici per il make-up o la cura della persona ma anche gioielli e accessori glamour. Esistono poi anche quelli golosi, con cioccolatini, caramelle e dolciumi vari per ogni giorno dell'Avvento.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo stilato una lista delle novità da non perdere, in modo da iniziare il conto alla rovescia per Natale 2021. Tra i brand selezionati Revolution, Nyx, Sephora ma anche Lego, Marvel così come Pukka, Kinder o Ferrero con costi e dove comprarli: una carrellata dei migliori calendario dell'Avvento 2021 fino alle proposte per il fai da te.

Leggi anche Le 10 storie di Natale per bambini più belle

I migliori calendari dell'Avvento 2021 beauty e make-up

Tra le proposte dedicate al beauty e al make-up con prodotti cosmetici per il viso, la cura dei capelli o del corpo, le proposte riguardano brand come Revolution, Nyx, Maybelline New York, Sephora e Bottega Verde.

Revolution

Oltre 25 prodotti di bellezza per il calendario dell'Avvento beauty di Revolution. Al suo interno, infatti, sarà possibile trovare rossetti, lucidalabbra, illuminanti, matite, ombretti, primer occhi, fard e polvere compatta per il contouring. Oltre ai prodotti cosmetici, inoltre, il calendario riserverà anche accessori utili per il trucco, dagli specchi ai pennelli e spugnette per il make-up.

Costo: 79,00 euro

NYX Professional make up

Il calendario dell'avvento Nyx professional make-up contiene 24 tra i trucchi best-seller del celebre brand. All'interno del set, infatti, si potranno trovare: 12 prodotti in formato mini per le labbra tra rossetti e tinte matte o gloss, 6 ombretti dalle tonalità metalliche o dorate, 1 pore filler mini, 1 primer, 2 illuminanti, una cipria high definition e altri articoli per il make-up perfetti per le festività natalizie.

Costo: 44,19 euro

Maybelline New York

Alternativa mini al calendario dell'Avvento classico, è quello proposto da Maybelline New York con cinque prodotti tra i più venduti e apprezzati dell'azienda statunitense. Tra gli articoli contenuti nel set troviamo due mascara, un fondotinta, una palette di fard e blush e un pennello per il viso.

Costo: 22,65 euro

Sephora

Il calendario dell'Avvento per Natale 2021 di Sephora è ricco di articoli interessanti per il make-up ma anche per la cura della persona. Al suo interno, infatti, sarà possibile trovare ben 24 prodotti: da matite labbra o occhi a blush e smalti per unghie, passando per maschere e trattamenti viso, salviette struccanti e accessori per capelli.

Costo: 99,99 euro

Bottega Verde

Quello di Bottega Verde è un calendario dell'Avvento dedicato agli amanti dei prodotti cosmetici e di bellezza naturali. Il set proposto dall'azienda italiana comprende oltre 24 articoli, tra cui creme mani, creme viso, da quella levigante antirughe a quella anti stress, ma anche shampoo, balsami e maschere per capelli così come smalti, fondotinta o mascara. Tra i gadget, inoltre, anche delle palline decorative, lime, pinzette, pochette e tanto altro ancora.

Costo: 39,99 euro

I migliori calendari dell'Avvento 2021 per bambini

Per i più piccoli i giocattoli sono al primo posto della lista dei desideri per Natale: dalla Lego a Lol, passando per il calendario dell'Avvento firmato Marvel, ecco i migliori da acquistare su Amazon.

Lego City

In pieno stile Lego, il calendario dell'Avvento per bambini proposto dall'azienda danese è sicuramente uno tra gli articoli più apprezzati per aspettare il Natale. Con tappetino di gioco apribile, ogni porta contiene una sorpresa e un personaggio della serie Lego Ciry Adventures, tra cui Top Hat Tom, Bob, Betty, Sam Grizzled, Shirley Keeper e Fendrich; oltre al pupazzo di neve Duke DeTain da costruire.

Costo: 24,99 euro

Lego Harry Potter

Per gli appassionati della saga di Harry Potter, il calendario dell'Avvento della Lego ispirato a Harry Potter ha 24 porticine che contengono diversi giocattoli da costruire. Tra i personaggi troviamo ovviamente il protagonista Harry Potter, ma anche Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Dudley Dursley e Unci-unci. Inoltre, al suo interno sarà possibile trovare anche 16 carte mago.

Costo: 39,85 euro

Lol

Tra le novità di Natale 2021, il calendario delle Lol è sicuramente uno dei più attesi tra i più piccoli. Contiene oltre 25 sorprese tra capi d'abbigliamento, accessori, scarpe e tutto l'occorrente per realizzare outfit sempre nuovi e originali e creare infiniti abbinamenti. Tra le sorprese anche l'esclusiva bambola Jet Set Q.T. in edizione limitata con tutti i suoi accessori.

Costo: 31,49 euro

Marvel Avengers

Con Captain America, Hulk, Thor e Iron Man, quello proposto da Marvel dal primo dicembre fino alla vigilia di Natale è dedicato ai più piccoli, appassionati degli Avengers. Si tratta di un set che include 24 articoli di cancelleria tra penne, matite, temperini e righelli ma anche altri accessori originali, dalle collane ai braccialetti a strappo, passando per portachiavi e francobolli.

Costo: 24,99 euro

I migliori calendari dell'Avvento 2021 gastronomici

Per chi non vuole rinunciare alle prelibatezze tipiche del periodo, oppure aspettare il 25 dicembre gustando del tè o delle tisane, sono molti i brand che propongono calendari dell'Avvento a tema gastronomia: da Pukka a Ferrero, passando per Kinder o Haribo, ecco i migliori da acquistare su Amazon.

Pukka

Per tutti gli amanti del tè, degli infusi o delle tisane, il calendario dell'Avvento di Pukka rappresenta la scelta ideale perché contiene 24 tè e tisane biologiche. Si tratta di prodotti realizzati con ingredienti 100% naturali, vegetariani, kosher e senza OGM. Inoltre, la confezione è in materiale riciclabile e prodotta da fonti rinnovabili e l'1% dei ricavi sarà donato a favore di cause ambientali.

Costo: 15,99 euro

Ferrero

Per chi non vuole rinunciare ai cioccolatini, il calendario dell'Avvento proposto da Ferrero coniuga l'eccellenza dei prodotti dolciari alla magia del Natale. Si tratta di un set pensato per il periodo natalizio e che comprende i prodotti più conosciuti e apprezzati dell'azienda, tra cui Mon Chéri e Ferrero Rocher, per un totale di 27 specialità.

Costo: 35,00 euro

Vahdam

Il calendario dell'Avvento Vahdam contiene 24 tra le migliori miscele selezionate, tra tè, elisir, tè freddi e mix istantanei per tutti i gusti. Difatti, tra i prodotti sarà possibile trovare infusi alla cannella, allo zenzero, alla moringa, al limone, alle rose ma anche miscele piccanti e speziate. Il marchio Vahdam, inoltre, è certificato carbon-neutral e plastic-neutral e l'1% dei ricavi sarà devoluto in beneficenza.

Costo: 69,99 euro

Caffé Corsini

Per chi ama il caffé in tutte le sue forme, la soluzione ideale è rappresentata dal calendario dell'Avvento di Caffé Corsini. Contiene, infatti, 24 capsule, una per ogni giorno dell'Avvento fino alla vigilia di Natale. Tra le capsule troviamo due compatibili Nespresso e quattro monorigini pregiate da Kenya Brasile Colombia El Salvador. Le capsule sono compostabili e la miscela è 100% arabica proveniente da piantagioni selezionate.

Costo: 7,89 euro

Haribo

Tra i migliori calendari dell'Avvento per bambini spunta anche la proposta di Haribo, con una selezione di caramelle tra le più amate del marchio. All'interno del calendario, infatti, sarà possibile trovare i Coccodrì, Haribo Starmix e gli orsetti d'oro gommosi di differenti gusti: fragola, arancia, lampone, mela, ananas o limone.

Costo: 17,99 euro

Kinder

Il calendario dell'Avvento della Kinder è sicuramente tra i più apprezzati dai bambini. A forma di casetta, per ogni giorno dell'Avvento sarà possibile trovare una sorpresa gustosa: dai classici ovetti Kinder ai Schoko Bons, passando per i mini eggs Kinder, i Kinder Maxi o i tradizionali babbo Natale di cioccolato da appendere all'albero.

Costo: 16,88 euro

Migliori calendari dell'Avvento 2021 con gioielli e accessori glamour

Gioielli, bijoux, collane, orecchini o bracciali: anche gli accessori possono rientrare nei calendari dell'Avvento. Ecco una selezione dei migliori disponibili su Amazon.

Six

Per chi ama i gioielli e i bijoux, quello proposto da Six è un calendario dell'Avvento ricco di accessori: oltre 24 articoli tra orecchini, collane e bracciali, anche a tema natalizio. Dagli orecchini a forma di fiocco di neve a quelli a forma di albero di Natale, dai ciondoli agli anelli ispirati al periodo invernale: un'idea regalo perfetta che coniuga la qualità dei prodotti a costi vantaggiosi.

Costo: 26,99 euro

Mjartoria

Per chi ama gioielli particolari e caratteristici, il calendario dell'Avvento di Mjartoria contiene 24 articoli tra orecchini, collane, anelli e spille. In ogni porticina che verrà aperta dal primo dicembre alla vigilia di Natale, si nascondono diversi accessori, dagli orecchini a forma di ali di farfalla alle spille a forma di gatto nero, passando per i bracciali yin e yang o i ciondoli a forma di luna.

Costo: 34,99 euro

Tra gli articoli disponibili su Amazon a tema gioielli c'è anche quello proposto da Naler, che include 22 ciondoli ispirati al periodo natalizio di colore verde, rosso, argento o bianco, un bracciale e una collana da poter facilmente personalizzare. I gioielli sono realizzati in acrilico e lega, senza piombo, nichel o cadmio, quindi ipoallergenici e atossici.

Costo: 12,99 euro

Migliori calendari dell'avvento 2021 fai da te

Infine, per gli amanti del fai da te, su Amazon esiste anche la possibilità di acquistare l'occorrente per realizzare un calendario dell'Avvento in casa: vediamo alcune tra le migliori le proposte del noto market-place.

Livaia

Il kit Livaia per realizzare un calendario dell'Avvento fai da te si caratterizza per la presenza di 24 sacchetti di carta vuoti dove poter inserire le sorprese, associati a 24 pinzette in legno per chiuderli. Inoltre, il set comprende anche un cordoncino di juta e dei fogli con adesivi a tema natalizio ideali per personalizzare il calendario.

Costo: 7,95 euro

Bluelves

Altra proposta interessante per gli amanti del fai da te è il kit in juta proposto da Bluelves. Il set comprende 24 borse natalizie dove inserire le sorprese, con 24 clip in legno, corda in canapa e diversi stickers numerati per ogni giorno dell'Avvento in attesa del Natale.

Costo: 10,98 euro

Brubaker

Ultima proposta per chi ama personalizzare ogni anno in maniera diversa il calendario è quella di Brubaker. Si tratta, infatti, di un prodotto realizzato in legno con cassettini apribili per ogni giorno dell'avvento dove sarà possibile custodire le sorprese della giornata tra dolciumi, gadget o giocattolini e aspettare, così, il Natale.

Costo: 39,99 euro

Tipologie di calendari dell'Avvento

Se da tradizione sono i dolcetti il contenuto privilegiato dei calendari dell'Avvento, col passare del tempo sul mercato sono comparse diverse versioni per tutte le esigenze, vediamole.

Make-up e beauty : per gli appassionati dei cosmetici e dei prodotti di bellezza, i calendari beauty e make-up sono l'ideale. Questo perché contengono trucchi come rossetti, ombretti, ciprie, mascara ma anche smalti, creme e trattamenti viso. Alcuni propongono anche prodotti per la cura dei capelli come shampoo, balsamo e maschere ristrutturanti.

: per gli appassionati dei cosmetici e dei prodotti di bellezza, i calendari beauty e make-up sono l'ideale. Questo perché contengono trucchi come rossetti, ombretti, ciprie, mascara ma anche smalti, creme e trattamenti viso. Alcuni propongono anche prodotti per la cura dei capelli come shampoo, balsamo e maschere ristrutturanti. Gastronomici : sono i più golosi e quelli che nell'immaginario collettivo si associano ai calendari dell'Avvento. La maggior parte dei brand propone dolciumi, cioccolatini o caramelle ma sul mercato si sono imposti anche articoli che contengono tisane, tè, infusi così come prodotti fitness.

: sono i più golosi e quelli che nell'immaginario collettivo si associano ai calendari dell'Avvento. La maggior parte dei brand propone dolciumi, cioccolatini o caramelle ma sul mercato si sono imposti anche articoli che contengono tisane, tè, infusi così come prodotti fitness. Giocattoli : ideali per i più piccoli, questi calendari possono contenere gadget e giocattolini da montare, ma anche costruzioni, rompicapo e cancelleria per disegnare o colorare.

: ideali per i più piccoli, questi calendari possono contenere gadget e giocattolini da montare, ma anche costruzioni, rompicapo e cancelleria per disegnare o colorare. Gioielli e accessori : bijoux, bracciali, collane, anelli ma anche ciondoli o orecchini, in questo tipo di calendari sarà possibile trovare un'ampia selezione di accessori per ogni occasione e per tutte le esigenze.

: bijoux, bracciali, collane, anelli ma anche ciondoli o orecchini, in questo tipo di calendari sarà possibile trovare un'ampia selezione di accessori per ogni occasione e per tutte le esigenze. Fai da te: infine abbiamo i calendari dell'Avvento per gli amanti del fai da te, che possono essere riutilizzati ogni anno e nei quali inserire sorprese e gadget diversi in base alle esigenze.

Dove comprare i migliori calendari dell'Avvento 2021?

Ma dove comprare i calendari dell'Avvento? Oltre ai negozi fisici, l'alternativa è quella di affidarsi ai negozi online o ai market-place famosi, come ad esempio Amazon, dove sarà possibile accedere a un'ampia selezione di calendari dell'Avvento per ogni gusto e esigenza, e valutarli in base ai costi e alle recensioni degli utenti.