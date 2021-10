I Maneskin a New York come i Rolling Stones: Damiano con il perizoma sui pantaloni, Victoria a seno nudo Lo stile spregiudicanto e decadente dei Maneskin conquista gli States: il primo concerto a New York è un successo. Sul palco la band romana ha sfoggiato look genderless in colori vivaci, omaggiando lo stile dei Rolling Stones negli anni Settanta: il 6 novembre le due band si incontreranno sul palco.

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin conquistano New York: la band romana vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision ha fatto il tutto esaurito per il concerto di debutto oltreoceano. Dopo aver partecipato al Tonight Show di Jimmy Fallon in un tripudio di pizzi e paillettes, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono esibiti al Bowery Ballroom di Manhattan. Lo show è stato un concentrato di energia e rock'n'roll: ancora una volta il gruppo ha osato con look genderless e dettagli bondage, strizzando l'occhio allo stile dei una band leggendaria: i Rolling Stones. Tra i due gruppi, il 6 novembre, ci sarà un virtuale passaggio di testimone: saranno proprio i Maneskin ad aprire il concerto della leggendaria band di Mick Jagger.

Ethan in Gucci

I Maneskin omaggiano i Rolling Stones

Il Bowery Ballroom di Manhattan è uno dei palchi più iconici della storia del rock: da qui sono passati artisti del calibro di Patti Smith, Tony Bennett, i Metallica e Robert Plant. Per la speciale esibizione, i Maneskin hanno scelto un look che omaggia gli anni Settanta: completi in colori audaci, pantaloni a zampa di elefante e giacche in velluto, proprio come i The Rolling Stones.

I Maneskin a New York

Thomas, in particolare, segue lo stile della rockstar: giacca di velluto color granata, pantaloni viola a zampa d'elefante, stivaletti a punta e make up iridescente sugli occhi. Ethan invece ha optato per gilet e pantaloni a zampa, sempre giocando sull'accostamento di rosso e viola. Tutti i look della band sono firmati Gucci, che li ha scelti come testimonial. Damiano è salito sul palco con un completo fucsia satinato, con la giacca portata aperta sul petto nudo e una cintura dorata. Non poteva certo mancare un riferimento al mondo del BDSM: un collier in pelle nera con la scritta "SEX" composta da cristalli. Damiano ha poi voluto fare un personalissimo omaggio ai The Rolling Stones: sopra i pantaloni ha indossato un perizoma nero con le caratteristiche labbra rosse, simbolo della band.

Damiano dei Maneskin con un perizoma dei Rolling Stones

Victoria in topless e con il corsetto

La più audace è sempre Victoria, la bassista del gruppo: ha sfoggiato un look rosso fuoco con pantaloni e un bustier. Ancora una volta, Victoria si è esibita a seno nudo coprendo i capezzoli con il nastro adesivo. Una forma di ribellione artistica alle strette norme di genere imposte dalla società: perché Damiano può esibirsi a petto nudo e lei no?

Victoria in bustier rosso, Gucci

Il corsetto dominerà anche le tendenze della prossima Primavera/Estate: con la loro carica provocatoria hanno saputo trasformare uno strumento di oppressione femminile in un simbolo di libertà e self-empowerment. Il pubblico di New York, prevedibilmente, è impazzito: come recita un celebre adagio, se puoi farcela a New York, puoi farcela ovunque.