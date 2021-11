I concorrenti del GF Vip 6 non possono indossare le collane: il motivo della regola Guardando con attenzione i look dei concorrenti si nota che pochissimi indossano collane e di solito si tratta di girocolli o catenine sottili: ecco il motivo.

A cura di Beatrice Manca

Abiti da sera, completi firmati, scarpe di lusso, gioielli e fasce per capelli leopardate: tra i look sfoggiati dai concorrenti del Grande Fratello Vip abbiamo visto tutto, ma proprio tutto, tranne una cosa. Forse non ci avrete fatto caso, ma raramente i vip indossano le collane tra i loro gioielli e quando lo fanno sono sempre girocolli molto sottili e molto corti. Quella che sembra una semplice scelta di stile in realtà ha una spiegazione molto precisa. A svelare il mistero è stato lo stylist di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Matteo Manzini, che a Fanpage.it ha spiegato come fanno i vip a sfoggiare abiti sempre diversi nel corso delle puntate.

Carmen Russo al GF Vip 6

I vip al GF non indossano mai collane

Guardando con attenzione i look delle concorrenti si nota che le collane si contano sulle dita di una mano: le poche che vengono indossate di solito sono girocolli o catenine corte e molto leggere. Certo, si notano alcune eccezioni, come i pendenti indossati da Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani, ma in teoria andrebbero evitate e sono sempre sconsigliate all'interno della casa.

Jessica Selassié indossa un sottile girocollo

Questo ha una spiegazione pratica, come sottolinea Matteo Manzini: "Con i microfoni diventa difficile indossare le collane perché muovendosi possono disturbare l'audio". I microfoni sono infatti applicati proprio al centro del petto e sono molto sensibili: al minimo tocco di una catenina il microfono registrerebbe un suono troppo forte e fastidioso. Per evitare involontari incidenti, quindi, meglio puntare su orecchini e bracciali!