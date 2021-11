I colori hanno un significato: dal nero al rosa, cosa comunichiamo con i nostri abiti I colori hanno una psicologia che va oltre le mode e le tendenze: capirla permette di scoprire qualcosa in più su di noi e su chi ci sta davanti.

Sembra una scelta casuale, presa ogni mattina di fronte all'armadio, e invece il colore che decidiamo di indossare racconta molto di noi. I colori hanno una psicologia, trasmettono le nostre emozioni e comunicano agli altri qualcosa di noi. Al netto dell'armocromia, che si suggerisce quale tinta ci valorizza di più, ognuno di noi può usare i colori per scoprire qualcosa in più su chi li sceglie. Perché alcune persone si vestono sempre di nero? Cosa trasmette il rosso? E il bianco? Ecco una piccola guida al linguaggio segreto dei colori.

Cosa significa vestirsi sempre di nero

Quando non sappiamo cosa mettere, tendiamo a puntare sul nero. Riunione in ufficio? Un bel tailleur o un completo nero. Serata elegante? Un vestito nero e non si sbaglia mai. D'inverno, poi, è il colore che predomina tra la folla: un cappotto nero va bene sempre, si abbina con facilità e ci fa passare inosservati il giusto. Sicuramente è tra i colori più amati dalla moda, ma ci sono persone che vestono sempre di nero, di giorno e di sera, tutto l'anno: perché?

Il nero è un colore associato alla tristezza, al lutto e alla depressione, ma non è detto che chi lo indossa si senta così. Trasmette prestigio, potere, eleganza: per questo è il colore delle serate di gala o degli abiti da cerimonia. Chi lo indossa sempre però lo sceglie innanzitutto perché è rassicurante: difficilmente si è fuori posto vestiti di nero, è discreto, non attira gli sguardi. Da fuori però il nero comunica una certa distanza tra sé e gli altri proprio perché è una tinta assoluta: è misterioso, intellettuale, punk e raffinato al tempo stesso.

Cosa trasmette il colore blu

Subito dopo il nero, in un'ipotetica classifica dei colori più gettonati nel guardaroba invernale c'è il blu: il colore della calma, dell'affidabilità, dell'introspezione. In inglese è sinonimo di malinconia, ma il blu nella psicologia dei colori invita al relax e alla quiete: è un colore sobrio e discreto, ma più luminoso e conciliante del nero. Per questo è un colore usato nei posti di lavoro e nelle occasioni ufficiali, più che sui red carpet: trasmette sicurezza, serietà, ma anche calma e apertura al dialogo.

Il significato degli abiti rossi

Decisamente opposto è l'atteggiamento di chi veste di rosso. Il colore del sangue e del pericolo ha dei significati molto antichi e profondi: eros, passione, rabbia. Sin dall'antichità è simbolo di potere, regalità, autorevolezza e infanti ricorre nei mantelli dei re e nelle alte uniformi.Chi lo indossa quindi vuole attirare l'attenzione, spiccare tra la folla, essere notato. Al netto delle festività natalizie, generalmente rivela personalità estroverse, energiche e amanti delle sfide. Non a caso è un colore associato alla seduzione ed è una delle tinte più gettonate per rossetti e smalti.

Il messaggio dietro agli abiti bianchi

Il bianco, come il nero, non è un colore: è la tinta più pura, somma di tutto l'arcobaleno, e chi lo indossa non lo fa mai per caso. Al contrario del nero, che per molti è la comfort zone del guardaroba, il bianco è complicato: non nasconde nulla, si sporca facilmente e non ci fa passare inosservati, anzi.

Un conto è indossare una t-shirt bianca, simbolo universale di semplicità, un altro è sfoggiare interi look total white (la tendenza cromatica più elegante dell'Autunno/Inverno 2021-22) cappotti o abiti, con il rischio dell'effetto "sposina". Proprio per questa sua "difficoltà", il bianco è un colore associato al lusso, all'alterigia, a una forte autostima o personalità: è il colore degli artisti e delle regine. Non a caso, era il colore prediletto di Carla Fracci, l'unica che poteva essere sempre impeccabile in bianco.

Il rosa è un simbolo di positività

Considerato a torto un colore prettamente femminile, il rosa è un colore legato all'energia vitale: è caldo, ma non aggressivo come il rosso, è luminoso e viene istintivamente associato al fiorire della primavera, all'energia positiva, alla dolcezza dell'infanzia. Indossarlo è un simbolo di fiducia, ottimismo, apertura verso gli altri e verso la vita. Può trasmettere dolcezza e innocenza, ma anche energia e creatività. Non a caso, quando siamo felici, vediamo il mondo con gli occhiali rosa!