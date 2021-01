Il battitappeto è uno strumento utilizzato per pulire efficacemente tappeti e moquette senza danneggiarli. La sua funzione principale, infatti, è quella di eliminare dalle fibre dei tappeti e della moquette, acari, batteri e peli di animali, diventando una macchina indispensabile per i soggetti allergici.

Il battitappeto aspira come un aspirapolvere ma, grazie alla maggiore potenza del suo motore e alla presenza di spazzole con setole rotanti, riesce a pulire meglio in una sola passata e a scivolare su qualsiasi superficie senza opporre resistenza. Infine, alcuni modelli offrono la possibilità di rinfrescare i tappeti con detergenti igienizzanti.

Miele, Dyson e Folletto sono alcune delle migliori marche presenti su Amazon nella sezione a loro dedicata. Puoi confrontare i vari modelli disponibili e scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Il prezzo di un battitappeto è abbastanza alto, quindi, ti consigliamo di valutare bene il tuo acquisto.

Come funziona e a cosa serve un battitappeto

A differenza di un aspirapolvere, il battitappeto è dotato di una bocchetta con spazzole con setole rotanti che smuovono la polvere fino nelle pieghe dei tappeti. Queste spazzole sono in grado di strofinare i nodi, eliminando anche lo sporco, che viene raccolto nel serbatoio che può essere con sacchetto o senza. La sua struttura ricorda quella di una scopa elettrica ma è più robusta. È in grado di salire e scendere dai tappeti senza alcuna difficoltà perché è possibile regolare l'altezza delle spazzole. Per tutti questi motivo, è l'unico elettrodomestico in grado di offrire una pulizia approfondita e completa di tutti i tappeti e le superfici in moquette.

I 7 migliori battitappeto del 2021

Nella seguente lista troverete i migliori battitappeto disponibili anche online. Per la scelta abbiamo tenuto conto del rapporto qualità/prezzo e delle recensioni degli utenti.

Bissell ProHeat

Bissel ProHeat 2X Revolution è un battitappeto con potente sistema di lavaggio e pulizia per tappeti in un unico dispositivo. Grazie alla spazzola rotante Dirt Lifter con 12 file di setole è in grado di garantire una pulizia profonda ed efficace. Ha una potenza di 800 watt ed un serbatoio 2 in 1. Ha tutti gli attacchi per i tubi flessibili che consentono di pulire facilmente gli arredi morbidi come le scale, tappezzeria e gli interni delle auto. È dotato di tutti gli accessori standard.

AmazonBasics

AmazonBasics propone elettrodomestici per la pulizia della casa di grande efficienza, come questo battitappeto perfetto per la pulizia dei tappeti. È senza sacchetto perché dotato di sistema ciclonico, a cilindro. Emette 700 W di potenza ed è caratterizzato da una maneggevolezza fluida e da un sacco per la polvere riutilizzabile. Il tubo flessibile staccabile da 3 metri permette di aspirare facilmente ogni angolo della stanza. Appartiene alla classe energetica A, che ne garantisce l’efficienza energetica.

Klarstein Total Motion

Questo battitappeto senza sacchetto è dotato del sistema MultiCyclonic. Dopo l'uso, il contenitore di raccolta da 1,5 litri può essere facilmente separato dall'aspirapolvere, svuotato e, se necessario, risciacquato con acqua. Il filtro HEPA è particolarmente igienico e molto adatto

a chi soffre di allergie. La potenza assorbita dalla macchina è di 750 Watt. È facile da usare grazie anche al vaco lungo circa 700 cm. Venduta con tutti gli accessori: 1 ugello per tappezzeria, 1 ugello Flexi crepaccio, 1 filtro HEPA e il manuale di istruzioni in tedesco e inglese.

Tron

Tron propone questo battitappeto verticale elettrico. Il motore ha una potenza di 150W. Dotato di sacchetto con filtro con capacità di 6,5 litri. Ha anche un micro filtro esterno in più. È un modello molto maneggevole perché ha uno snodo rapido a scatto, una comoda maniglia per trasportare la macchina e una bocchetta per tutte le superfici alta 30 cm. L'elettrodomestico viene venduto insieme a tutti gli accessori standard.

Leifheit

Questo battitappeto manuale di Rotaro S non necessita di corrente elettrica per funzionare. Sprovvisto di cavi, è dotato di tre spazzole, realizzate con setole naturali. Le spazzole più esterne sono progettate per pulire i bordi dei mobili con precisione. Sulla base in metallo c'è una manopola che permette di regolare l'altezza delle spazzole in modo che si adattino a qualsiasi tipo di tappeto. La dotazione comprende il pettine per pulire le spazzole.

Hoover

L'aspiratore Hoover verticale è in grado di offrire le migliori prestazioni su diverse superfici come tappeti e pavimenti. Con il filtro allergenblock aspira i peli degli animali, la polvere e gli acari ed evita che si disperdano nell'aria. È dotato di tutti gli accessori per pulire fin sotto il soffitto, sui mobili e sulle scale. Ha una potenza di 1440 watt.

Eolo

Il battitappeto professionale di Eolo ha un serbatoio con una capacità di 4,5 litri e una potenza di 900 watt. Grazie alla presenza del sistema di filtrazione Hepa, è in grado si assicurare una pulizia approfondita in tutti gli ambienti. Molto utile per gli uffici e gli alberghi. L'elettrodomestico viene fornito con tutti gli accessori necessari per pulire tutte le superfici, anche quelle imbottite.

Come scegliere il migliore battitappeto: caratteristiche e tipologie

Per scegliere il battitappeto bisogna sapere bene quali sono gli aspetti da valutare e quali invece non influiscono nella scelta del migliore battitappeto. Per esempio, i materiali utilizzati sono pressoché gli stessi per tutte le marche non sono un parametro fondamentale. Le caratteristiche fondamentali, invece, sono la potenza aspirante, le diverse funzioni, la maneggevolezza, la capacità del serbatoio e la silenziosità. Analizziamole insieme.

Motore

Quello che distingue in primis i diversi battitappeto è la presenza di uno o due motori. Nei modelli con due motori, uno è destinato all'aspirazione mentre l'altro deve far ruotare le spazzole. Quindi, avendo un motore dedicato principalmente alla movimentazione della spazzola rotante, questa è in grado di muoversi più velocemente. È ovvio che la macchina con un solo motore sarà meno potente e meno efficace.

Potenza

La potenza del battitappeto è superiore a quella di un normale aspirapolvere. La potenza può variare dai 500 W ai 900 W. Questo limite superiore è stato stabilito dalla legge nel 2014. Nei modelli con due motori viene indicato sempre quanta energia è utilizzata per ognuno.

Dalla potenza deriva il consumo energetico, che è più elevato rispetto a quello di una scopa elettrica. Comunque, i battitappeti hanno un etichetta energetica che ne dichiara l'efficienza, quindi potete scegliere quello più conveniente per voi. Le classi energetiche vanno dalla A, che è la più efficiente, alla G.

Funzioni

Un battitappeto può avere due diverse funzioni: può limitarsi ad aspirare la polvere, gli acari e i batteri che sono sulle superfici oppure può anche rinfrescare le superfici. Il lavaggio e l'aspirazione sono contestuali e servono ad eliminare sporco ed eventuali macchie. La differenza sostanziale tra i due modelli è il numero dei serbatoi: uno solo per il modello che aspira e due per la macchina destinata anche al lavaggio. Le altre componenti restano, invece, invariate.

Un'altra prestazione del battitappeto è quella di poter regolare l'altezza delle spazzole rotanti in modo da salire e scendere sui diversi tappeti. Grazie alla presenza di alcuni sensori, ci sono battitappeto in grado di regolare autonomamente questa altezza. Inoltre, anche se è vero che la macchina può essere utilizzata su quasi tutte le superfici ed i tappeti, in alcuni casi, è consigliabile utilizzarla senza le spazzole. In questo modo si eviterà si rovinare tappeti pregiati o pavimenti molto delicati. La possibilità di ritrarre le spazzole è disponibile solo in alcuni modelli avanzati.

Capacità del serbatoio

Il serbatoio di un battitappeto può essere con sacchetti o senza. Nel primo caso la capacità può variare dai 4 litri ai 6 litri. Questo valore è molto superiore rispetto alla capacità di un serbatoio di una scopa elettrica. Le macchine con sacchetto hanno una capacità più elevata rispetto a quelle senza e, come vedremo, hanno anche un sistema di filtrazione migliore. L'altra tipologia di serbatoio che non prevede il sacchetto è quella ciclonica. Con questa metodologia la polvere viene separata dall'aria e garantisce sempre un'aspirazione ottimale anche quando il serbatoio inizia a riempirsi. Si tratta di serbatoi estraibili e lavabili.

Nei modelli che hanno anche la funzione del lavaggio, il serbatoio è diviso in due per separare l'acqua pulita da quella sporca.

Filtri

Quasi tutti i modelli di battitappeto sono dotati di due sistemi di filtrazione. Il primo, a trama fitta, serve a bloccare lo sporco più grossolano come sassolini, capelli e briciole. Il secondo step invece è rappresentato dal sacchetto, o da un secondo filtro nei serbatoi ciclonici, che ferma la polvere. Alcuni modelli più avanzati sono dotati di un ulteriore sistema di filtrazione chiamato HEPA, High-Efficiency Particulate Air, che non solo aspira le particelle dal diametro di 0,3 ma fa in modo che non si disperdano nuovamente nell'ambiente. Questa tipologia è consigliata soprattutto per i soggetti allergici.

Infine, assicuratevi anche che sia facile accedere ai filtri in modo da svolgere l'operazione facilmente quando sarà necessario.

Rumorosità

Il valore accettabile di rumorosità per un battitappeto è tra i 79 e 82 dB. Infatti, trattandosi di una macchina che va usata per un tempo prolungato un eccessivo rumore potrebbe essere molto fastidioso. Comunque, non esistono modelli totalmente silenziosi.

Maneggevolezza e praticità d'uso

I battitappeti hanno una struttura abbastanza ingombrante e non sempre è facile maneggiarli. Infatti, spesso sono molto pesanti o non scivolano agilmente sui tappeti e sulla moquette. Affinché l'elettrodomestico si riveli pratico e maneggevole facciamo attenzione a due cose: che sia ribaltabile facilmente e all‘angolo di piegatura. Infatti, la prima caratteristica ci permette di pulire anche negli spazi più angusti mentre l'angolo di piegatura, invece, permette di accedere facilmente sotto i letti o negli angoli. Infine, optate per un modello che abbia un impugnatura ergonomica.

Lunghezza del cavo e raggio di azione

Una caratteristica da valutare, soprattutto se dobbiamo pulire ampi spazi come uffici o open space, è la lunghezza del cavo dell'elettrodomestico. Un filo molto lungo permette di muoversi agevolmente senza doversi preoccupare di dove siano posizionate le prese delle spine. Esistono dei modelli anche senza cavo, che funzionano a batteria e sono ricaricabili. In genere, sono più leggeri e possono essere usati anche sui materassi. Ovviamente hanno una potenza minore. Quindi, in questo caso, valutiamo il raggio di azione della macchina.

Accessori

Con i giusti accessori il battitappeto può diventare molto più di un aspiratore per moquette e tappeti. Infatti, ci sono tubi adatti per aspirare i materassi, le poltrone e i divani. Inoltre, in presenza di spazzole speciali, il battitappeto può trattare anche il parquet. Vediamo insieme quali sono i principali accessori che potete trovare in dotazione insieme all'elettrodomestico o, nel caso, quali è utile acquistare da parte.

bocchetta per imbottiti : può essere una spazzolina motorizzata oppure una bocchetta a T.

: può essere una spazzolina motorizzata oppure una bocchetta a T. tubo flessibile : questo accessorio si aggancia alla parte superiore della macchina.

: questo accessorio si aggancia alla parte superiore della macchina. tubo telescopico : si aggancia a quello flessibile per creare un braccio mobile per pulire anche negli spazi più stretti e difficili da raggiungere. È presente solo nei modelli più costosi.

: si aggancia a quello flessibile per creare un braccio mobile per pulire anche negli spazi più stretti e difficili da raggiungere. È presente solo nei modelli più costosi. bocchetta a lancia: può essere uguale a quella già data in dotazione insieme al battitappeto oppure avere una forma più allungata fino a 35 cm per pulire superfici più ampie con una sola passata.

Oltre alle spazzole e ai tubi è possibile trovare anche dei detergenti specifici per le superfici da pulire.

Marca

Le case produttrici di battitappeto sono molto poche. Se poi vogliamo considerare solo quelle affidabili e di buona qualità, il campo si restringe ulteriormente. I top di gamma sono sicuramente Miele e Kärcher. Poi, non possiamo non menzionare Folletto, che è tra i marchi migliori ma anche più diffusi per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa. Infine, se cercate un prodotto più economico, vi consigliamo Hoover o il nuovo marchio Lindhaus.

Prezzo

Il battitappeto cha un prezzo medio-alto. La fascia di prezzo varia tra i 200 ed i 600 euro circa. Ovviamente, i modelli più economici sono anche di qualità inferiore. Il consiglio è quello di optare per un modello di fascia media, tra i 350 euro e i 500 euro.