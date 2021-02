Chi ha i capelli sottili e fini lotta continuamente con l'assenza di volume: il capello infatti appare piatto e la piega dura poco, soprattutto quella mossa. I fattori che determinano il capello fine sono per lo più genetici, ma i tuoi capelli potrebbero essere fini e radi anche a causa di uno stress eccessivo o trattamenti troppo aggressivi. Nel primo caso potrai utilizzare dei prodotti volumizzanti che regaleranno più spessore e volume al tuo capello, come ad esempio gli spray texturizzanti, mentre se la tua chioma si sta diradando avrai bisogno di prodotti ristrutturanti studiati appositamente per i capelli fragili. Cosa fare allora per donare più volume alla chioma e rendere i capelli più corposi? Ecco 5 prodotti da utilizzare nella tua hair care routine per dare volume ai capelli sottili.

Shampoo volumizzante

È uno dei tuoi alleati migliori per dare volume e corposità al capello fine già nel momento della detersione: lo shampoo volumizzante infatti aiuta a sollevare le radici, permettendo così anche al capello di sporcarsi di meno. Questa tipologia di shampoo, oltre a detergere il capello lo nutre e dona corposità alla chioma, ma senza appesantirla: il risultato finale sarà un capello perfettamente pulito e luminoso, con la radice più voluminosa. Tra i prodotti da provare c'è il Muroto Volume Shampoo di Shu Uemura che grazie alle ceramidi rinforza gradualmente la fibra per renderla più piena e forte nel tempo. Phytovolume Shampoo Volumizzante di Phyto invece aiuta a rinforzare la corteccia e apporta elasticità alla fibra grazie all'estratto di bambù regalando volume e leggerezza ai capelli sottili.

Maschere volumizzanti

Per rendere i capelli sottili morbidi e setosi puoi utilizzare le maschere volumizzanti, perfette per nutrire il capello e dare maggiore volume. Si applicano solitamente dopo lo shampoo e si distribuiscono in modo uniforme con un pettine a denti larghi, partendo dalle punte e risalendo mano a mano verso la radice. Fortiker Maschera Attiva Rinforzante Volumizzante di Skinius aiuta a ristrutturare, rinforzare e volumizzare il capello migliorandone l’elasticità, limitandone la rottura e la formazione di doppie punte. Inoltre contribuisce a proteggere i capelli rendendoli setosi, morbidi e lucenti senza appesantirli. Da provare anche la Nutritive Masquintense Cheveux Fins di Kérastase, pensata per rendere i capelli leggeri e morbidi: nutre la fibra capillare in profondità lasciando i capelli soffici e corposi.

Hair Filler

Gli hair filler sono dei veri e propri trattamenti volumizzanti che solitamente vengono applicati sui capelli fini dopo lo shampoo: il loro scopo è proprio quello di creare un effetto replumping ovvero di rimpolpare la fibra capillare rendendola più corposa e piena, regalando così più volume ai tuoi capelli. Il Replumping Hair Filler Superactive Leave-in di Davines è uno dei prodotti più conosciuti: compatta, tonifica e rimpolpa la struttura dei capelli che risultano così corposi e luminosi, permettendo alla piega di durare più a lungo e allo stesso tempo contrasta l'umidità ambientale. Anche il Filler Volume di Silium regala spessore, luminosità e volume ai capelli grazie alla sua formula arricchita da acido ialuronico che dona uneffetto filler agli oligoelementi, che apportano idratazione e nutrimento e alle proteine del riso che regalano vitalità e luminosità ai tuoi capelli.

Mousse volumizzante

Tra i prodotti più conosciuti per i capelli sottili ci sono anche le mousse volumizzanti che vengono applicate dopo lo shampoo sui capelli bagnati, prima di procedere con la piega. È l'alleato perfetto per creare uno styling volumizzante ma non pensate a quelle spume pesanti e appiccicose anni '90: oggi le mousse volumizzanti sono leggere e impalpabili, e puoi applicarle tranquillamente a partire dalla cute distribuendole poi verso le punte senza timore di appesantire il capello. Tra i prodotti da provare c'è High Amplify Foam Volumizer di Matrix una mousse leggera caratterizzata da una formula a base di Proteine, ideale per ristrutturare e fortificare la fibra capillare sfibrata e fine. La Mousse Volumizzante di Virtue ispessisce istantaneamente i capelli e regalando alla tua chioma corpo ed elasticità senza lasciare residui appiccicosi.

Spray texturizzante

Spesso sottovalutati, gli spray texturizzanti per capelli fini permettono di dare istantaneamente volume e corpo ai capelli: basterà vaporizzarli sui tuoi capelli e massaggiare il prodotto per ottenere un effetto volume immediato. Si possono applicare alla radice per dare maggiore volume, oppure distribuire il prodotto sulle lunghezze e punte per rendere il capello più spesso e pieno, anche prima di realizzare un'acconciatura. Tra i prodotti più conosciuti c'è il Thickening Spray di Bumble and Bumble che va applicato sui capelli bagnati prima dell'asciugatura per donare massimo volume alle radici e crea consistenza. Anche il Volume Spray di Ouai dona un volume duraturo ai capelli sottili e piatti regalando un effetto modellante leggero alla tua chioma.