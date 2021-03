Il fondotinta bio è un prodotto per il make up realizzato con ingredienti naturali, per la maggior parte provenienti da agricolture biologiche, utilizzato per creare una base trucco ideale per chi ha la pelle sensibile e non vuole più utilizzare prodotti chimici. Si tratta, infatti, di un cosmetico bio utilizzato per il make up della base viso privo di sostanze come i petrolati, i parabeni ed i siliconi, nocivi per l'epidermide, cruelty free e, spesso, anche vegan.

Scegliere il miglior fondotinta bio per il proprio tipo di pelle non è semplice perché il mercato della cosmesi biologica si è ampliato notevolmente. Il segreto per scegliere un buon prodotto bio consiste nella lettura INCI, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili relative agli ingredienti utilizzati. Inoltre è sempre consigliato verificare che il cosmetico che si ha intenzione di acquistare abbia delle certificazioni come Ecocert, Cosmos e Organic.

Come per i fondotinta tradizionali, anche per quelli bio è possibile scegliere tra texture differenti – liquido, compatto in polvere o crema – finish e tonalità che si adattano ai diversi tipi di incarnato. Scopriamo insieme quali sono i migliori fondotinta bio tra quelli disponibili in commercio, con un buon INCI e proposti da marche come tra Purobio, Veg-up, Helan, Lepo, Inika e Lavera.

I 10 migliori fondotinta bio 2021

Di seguito abbiamo raccolto i migliori fondotinta bio disponibili online. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione le caratteristiche più importante come la texture e l'INCI.

1. Purobio: fondotinta bio per pelli secche

La prima proposta della nostra classifica è il fondotinta Purobio sublime drop foundation che ha una texture leggera leggerissima e ultra fluida per chi desidera un effetto seconda pelle ed un incarnato senza difetti, delicato e luminoso. Risulta ultra confortevole sulla pelle idratandola e nutrendola in profondità grazie agli estratti di argan, moringa ed eperua dall'altissimo potere antiossidante. Inoltre, contiene ingredienti che proteggono la pelle dall'inquinamento di tutti i giorni.

Per coprire tutto il viso è sufficiente la dose di una pipetta, il prodotto è disponibile in 14 differenti tonalità.

Pro: è un fondotinta naturale che riesce comunque a coprire le imperfezioni della pelle, idratandola e proteggendola dall'inquinamento.

Contro: alcune utenti hanno notato che una sola pipetta è una quantità non sufficiente per coprire tutto il viso ma ne serve almeno una e mezza.

2. Helan: fondotinta bio per pelli mature

Il fondotinta Helan antirughe è l'alleato perfetto per le over 50 che vogliono un prodotto che doni colore all'incarnato e allo stesso tempo allevi eventuali rughe e segni dell'età. La texture, di rapido assorbimento, rilascia un colore modulabile e omogeneo in stesura: la pelle appare delicatamente matte, morbida, elastica e vellutata. L’estratto di Bidens pilosa dalle proprietà antiossidanti e l’acido Jaluronico potenziano la coesione cellulare migliorando l’elasticità, il tono e la compattezza della pelle con conseguente effetto tensore e antirughe mentre l’acqua distillata di foglie d'Hamamelis virginiana aggiunge freschezza alla texture.

Pro: l'azione antirughe lo rende il miglior fondotinta per le donne che vogliono un effetto lifting che nasconda i segni dell'età.

Contro: non è adatto per coprire la pelle del viso di ragazze più giovani.

3. Lepo: fondotinta bio antirughe

Un'altra soluzione per combattere i primi segni del tempo è il fondotinta con siero nutriente antietà Lepo. È un prodotto 2 in 1 a base di oli preziosi dal film sottile e leggero che svolgono un'azione nutriente, elasticizzante ed antiage. La sua texture molto fluida, dal tocco vellutato, si fonde con la pelle senza appesantirla, regalandole immediatamente un aspetto naturale, levigato e uniforme.

Pro: è un prodotto certificato bio con 50% degli ingredienti naturali che aiuta la pelle a contrastare i segni dell'età.

Contro: la coprenza iniziale non è molto elevata ma può essere modulata aggiungendo altre gocce di prodotto.

4. Inika: fondotinta bio per pelli miste

Inika produce questo fondotinta senza parabeni e siliconi con una formula rivoluzionaria all'acido ialuronico. È un prodotto certificato bio ricco di antiossidanti, vitamine e minerali. Grazie alla sua formula riesce a nutrire ed idratare la pelle fornendo una finitura impeccabile e radiosa che dura tutto il giorno senza ostruire i pori.

Per un'applicazione impeccabile si consiglia di utilizzare un pennello e distribuire la crema su tutto il viso facendo attenzione alle zone più difficili come la mascella e la fronte.

Pro: è un fondotinta a lunga durata che non ostruisce i pori e, quindi, lascia respirare le pelle.

Contro: non è molto coprente quindi non è adatto per chi vuole coprire delle imperfezioni, ma è perfetto per chi desidera un look naturale.

5. Avril: il migliore fondotinta bio con un buon INCI

Il fondotinta liquido Avril è perfetto per idratare la pelle secca e nutrirla. È tra i cosmetici con il miglior INCI, infatti, circa il 12 % degli ingredienti proviene da agricolture biologiche mentre il 99% è di origine naturale. Ha un profumo fresco e dona un effetto leggermente cipriato proprio come una seconda pelle. Inoltre, a garanzia della sua naturalezza è certificato bio da Ecocert. La sua consistenza fluida e leggera associata all'olio di jojoba bio nutre e ammorbidisce la pelle per un comfort ottimale.

Pro: questo prodotto elimina il grigiore della pelle e dona luminosità.

Contro: alcune utenti hanno lamentato che il fondotinta risulta poco coprente quindi è adatto solo alle pelli con poche imperfezioni.

6. Veg-Up: fondotinta bio per pelli grasse

Veg-up è un marchio di cosmetici biologici e vegano. Questo fondotinta compatto, grazie alla sua coprenza, è l'ideale anche per chi desidera coprire le discromie della pelle senza rinunciare ad un look naturale. Contiene principi attivi vegetali che levigano e ricompattano la pelle e ha un'alta percentuale di vitamina E che protegge la pelle dai fattori esterni. L'INCI conferma che gli ingredienti contenuti in questo cosmetico sono al 99% naturali.

Pro: ha una coprenza tale da coprire tutte le discromie della pelle ed eventuali brufoli ed imperfezioni.

Contro: la formula compatta potrebbe essere un po' difficile da applicare ma basta seguire i consigli contenuti sull'etichetta.

7. PITERAQ: fondotinta bio per pelli normali

Blue Lagoon è un fondotinta naturale per pelli secche senza siliconi e parabeni. Svolge un'azione nutriente, emolliente e rivitalizzante rendendo la pelle tonica e visibilmente più sana. La texture è molto leggera e vellutata sulla pelle del viso, risulta morbida e confortevole. L'applicazione è molto facile, perché il fondotinta scorre sulla pelle amalgamandosi alla perfezione e rende l'incarnato omogeneo.

Pro: la texture liquida e leggera lo rende perfetto per idratare le pelli secche rendendole più sane.

Contro: ha una coprenza media non adatta a chi ha una pelle con particolari discromie o difetti.

8. Purobio: fondotinta bio per pelli sensibili

Purobio presenta anche un altro fondotinta, questa volta compatto, con protezione solare f10 integrata. E' un fondotinta in polvere, pret à porter, leggerissimo sulla pelle che uniforma l'incarnato senza appesantire e rappresenta un' ottima alternativa ai fondotinta minerali. La sua texture impalpabile lo rende perfetto per pelli da normali a grasse e impure, il finish è matte grazie alla mica e alla silica presenti in formula. La formulazione è arricchita da vigna aconitifolia, garcinia mangostana, olio di macadamia, olio di avocado, burro di karitè, olio di karanjia e olio di albicocca. La coprenza è medio/leggera ma modulabile, quindi è possibile stratificare il prodotto per ottenere l'effetto desiderato.

Il pack a doppio fondo consente di portare con sé il prodotto e contiene anche un comodo applicatore per ritoccare il trucco durante la giornata. E disponibile in 6 tonalità.

Pro: è un prodotto perfetto perché protegge la pelle dai raggi solari che possono danneggiarla sia in inverno che in estate.

Contro: non sono state riscontrate criticità dalle utenti.

9. Zao Make Up: fondotinta bio per tutti i tipi di pelle

Il vero punto di forza del fondotinta Zao Make-up è il packaging realizzato totalmente in vetro e legno e ricaricabile, così da ridurre drasticamente la quantità di rifiuti. La texture leggera del fondotinta fluido facilita l'applicazione e risponde alle esigenze di chi desidera un colorito naturale e luminoso. Oltre alla silice organica contenuta negli idrolati di bambù biologico, l’olio di mandorla dolce, il jojoba e il burro di karité, donano a questo fondotinta un forte potere idratante per una delicata sensazione di freschezza. Ha un leggero effetto cipria e fornisce una copertura uniforme per una tenuta impeccabile.

Grazie alla texture leggera può essere applicato facilmente con le dita o con una spugna di gomma.

Pro: è un prodotto biologico zero waste grazie al tubetto ricaricabile in vetro e legno.

Contro: il prezzo è un po' elevato rispetto agli altri prodotti ma è giustificato dell'elevata qualità del fondotinta.

10. Lavera: fondotinta bio per pelli con imperfezioni

L'ultima proposta è il fondotinta liquido Lavera dalla texture leggera e setosa. La crema si fonde delicatamente con la pelle, per un maquillage perfetto senza effetto maschera. La ricetta con acido ialuronico naturale e olio di mandorle biologico dona alla pelle un'idratazione intensa. Fastidiosi arrossamenti e punti scuri vengono perfettamente coperti per un colorito naturalmente fresco. Disponibile in 4 sfumature di colore. È un cosmetico dermatologicamente testato.

Pro: è un fondotinta perfetto per chi desidera avere un colorito uniforme e salutare senza ricreare un effetto maschera.

Contro: la texture può riprodurre un effetto lucido non gradito che può essere eliminato usando un po' di cipria.

Come scegliere il miglior fondotinta bio

Il fondotinta bio è un cosmetico utilizzato da molte donne perché ha numerosi vantaggi ma prima di acquistarlo bisogna valutare alcuni fattori. Sicuramente tra questi rientra la texture e l'INCI.

Tipologia di fondotinta

Tra i fondotinta bio ci sono comunque delle classificazioni e delle differenza di cui tenere conto prima dell'acquisto. La prima tipologia è il fondotinta minerale realizzato con i minerali appunto, come l'ossido di zinco, il biossido di titanio e l'ossido di ferro. Si tratta di un cosmetico bio anche se per questi ingredienti la legge non prevede ancora una certificazione. Un'altra tipologia è rappresentata dai fondotinta con protezione solare molto utili perché proteggono la pelle dai raggi UV. Contrariamente a quanto si pensa, la pelle deve essere protetta non solo in estate ma durante tutto l'anno perché il sole la colpisce anche in inverno: ricordiamoci che l'esposizione al sole senza protezione è una delle prime cause dell'invecchiamento precoce della pelle. Poi, abbiamo i fondotinta non comedogeni che non occludono i pori riducendo così la possibilità che si formino i fastidiosissimi punti neri. Infine, abbiamo i fondotinta antirughe, per le pelli mature che agiscono con un effetto tensore che leviga e rende più elastica la pelle.

Texture fondotinta: liquido, crema o compatto

Proprio come i fondotinta tradizionali, anche per quelli bio è possibile fare una distinzione in base alla texture. Il fondotinta liquido è sicuramente il più diffuso ed il più facile da applicare perché la sua formula permette di stenderlo senza troppe difficoltà. Infatti, può essere applicato con una spugnetta o, semplicemente, con le dita della mano. La coprenza di questa tipologia può variare, in genere, sono i meno coprenti perché sono molto leggeri sulla pelle. Poi, c'è il fondotinta a crema che è più coprente rispetto a quello liquido, proprio per questo è preferito da chi presenta delle discromie sulla pelle. La sua formulazione è abbastanza pesante per cui non è consigliato per chi ha la pelle grassa. Infine, c'è il fondotinta in polvere che può presentarsi nel formato compatto realizzato con pigmenti pressati oppure in polvere libera. Nel secondo caso, l'applicazione è più difficile perché potrebbe sgretolarsi sul viso. Per evitare questo disastro, molto spesso viene applicato con una spugnetta bagnata che tende a compattare la polvere. Con questo metodo anche la sua coprenza aumenta diventando un ottimo alleato per chi non ha un incarnato omogeneo o vuole nascondere delle macchie sul viso.

INCI

Per sapere se il fondotinta che stiamo acquistando è un cosmetico biologico l'unica cosa da fare e armarsi di pazienza e leggere l'INCI. L'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è una denominazione che fa riferimento alle etichette dei prodotti dove è possibile trovare tutte le informazioni utili del cosmetico in questione. Un fondotinta bio non deve contenere parabeni, petrolati, coloranti o profumi sintetici. Oltre a non essere dannoso per il corpo e per la pelle, deve anche rispettare l'ambiente e gli animali, quindi, è preferibile che contenga ingredienti di origine vegetale o provenienti da agricolture biologiche.

Infine, deve essere assolutamente essere cruelty free ed anche il packaging deve essere biodegradabile e non inquinante.

Per avere la certezza che si tratti di prodotti biologici e naturali bisogna controllare se sono certificati dai almeno uno dei seguenti certificatori Icea, Ecocert, CCPB, BIO AGRICERT.

Tipi di pelle

Per scegliere il fondotinta bio bisogna valutare anche il tipo di pelle su cui verrà applicato perché ogni texture avrà un effetto differente.

pelli grasse o miste: per le pelli di questo tipo si consiglia di scegliere un formato compatto in polvere che aiuta a ridurre l'effetto lucido e la secrezione di sebo. In genere, viene applicato con una spugnetta che assorbe il sebo in eccesso;

per le pelli di questo tipo si consiglia di scegliere un formato compatto in polvere che aiuta a ridurre l'effetto lucido e la secrezione di sebo. In genere, viene applicato con una spugnetta che assorbe il sebo in eccesso; pelli secche: per le pelli che hanno bisogno di essere idratate e nutrite, meglio optare per un fondotinta liquido, meglio ancora se contiene olii vegetali che donano alla pelle un aspetto più luminoso;

per le pelli che hanno bisogno di essere idratate e nutrite, meglio optare per un fondotinta liquido, meglio ancora se contiene olii vegetali che donano alla pelle un aspetto più luminoso; pelli sensibili: il miglior prodotto è il fondotinta in crema che ha una formulazione molto delicata e non aggressiva che aiuta ad equilibrare il ph della pelle;

il miglior prodotto è il fondotinta in crema che ha una formulazione molto delicata e non aggressiva che aiuta ad equilibrare il ph della pelle; pelli mature: per le pelli che presentano i primi segni dell'età è meglio optare per un fondotinta fluido antiage con componenti che agiscono con un effetto tensore in grado di alleviare le rughe e coprire le discromie.

Marche

Quando si parla di cosmetici biologici la confusione è tanta ed è facile sbagliare credendo che la marca che stiamo scegliendo sia bio per poi scoprire che ci sbagliavamo. Quindi, prima di procedere all'acquisto di un fondotinta bio informiamoci, anche sui forum o leggendo le opinioni e le recensioni degli utenti sul web, e valutiamo qual è l'acquisto migliore. Quando si parla di prodotti per la pelle è importante affidarsi a marchi seri che ci garantiscano l'elevata qualità degli ingredienti e delle formulazioni. Sicuramente tra i migliori marchi di cosmesi biologica ci c'è Purobio, Veg-up, Avril e Lavena.

Prezzo

Il prezzo di un fondotinta bio non è molto diverso rispetto ad uno tradizionale: è possibile trovare prodotti dai 5 euro fino ai 40 euro. La differenza, ovviamente, la fanno la marca e l'Inci, cioè la selezione degli ingredienti selezionati e scelti per la composizione. I fondotinta Lavera rappresentano la scelta migliore per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo/prezzo mentre Inika, Helan e Lepo rappresentano soluzioni un po' più care.

Perché utilizzare un fondotinta bio

I motivi per cui dovremmo scegliere un fondotinta biologico sono vari, primo fra tutti il benessere della nostra pelle e della nostra salute. E poi, ovviamente, le ripercussione che la nostra scelta ha anche sull'ambiente e sugli animali. Vediamo nel dettaglio i principali vantaggi che si hanno quando si acquista un cosmetico bio.

sono privi di sostanze nocive : questi prodotto sono atossici per la pelle e non causano irritazioni o arrossamenti. La loro composizione è prevalentemente composta da ingredienti naturali privi di alcool, petrolati, siliconi e parabeni, che si prendono cura della pelle in maniera non aggressiva.

: questi prodotto sono atossici per la pelle e non causano irritazioni o arrossamenti. La loro composizione è prevalentemente composta da ingredienti naturali privi di alcool, petrolati, siliconi e parabeni, che si prendono cura della pelle in maniera non aggressiva. sono eco-sostenibili : i fondotinta bio sono realizzati nel rispetto dell'ambiente. Oltre ad essere meno inquinanti perché contengono ingredienti naturali, anche il packaging ha il suo importante ruolo perché, oltre ad essere ridotto al minimo, è sempre riciclabile o riutilizzabile. Inoltre, gli ingredienti naturali utilizzati molto spesso provengono da agricolture sostenibili.

: i fondotinta bio sono realizzati nel rispetto dell'ambiente. Oltre ad essere meno inquinanti perché contengono ingredienti naturali, anche il packaging ha il suo importante ruolo perché, oltre ad essere ridotto al minimo, è sempre riciclabile o riutilizzabile. Inoltre, gli ingredienti naturali utilizzati molto spesso provengono da agricolture sostenibili. sono prodotti cruelty free : tutti i cosmetici bio hanno questa dicitura che indica che il prodotto finito non è stato testato sugli animali, riducendo così il numero di test ed esperimenti condotti a discapito delle cavie.

: tutti i cosmetici bio hanno questa dicitura che indica che il prodotto finito non è stato testato sugli animali, riducendo così il numero di test ed esperimenti condotti a discapito delle cavie. si adattano a tutte le pelli: proprio perché si tratta di prodotti naturali e vegetali, possono essere utilizzati su tutti i tipi di pelle anche su quelle più sensibili perché sono delicati. Le diverse formulazioni sono identiche a quelle dei tradizionali fondotinta per cui ogni tipo di pelle avrà le texture più indicata per lei.

Come applicare il fondotinta bio

Ora che abbiamo deciso quale fondotinta bio è il migliore per la nostra pelle e le nostre esigenze, vediamo come usarlo. La modalità cambia in base alla texture che abbiamo scelto e per ognuna sarà necessario utilizzare un applicatore diverso. In tutti i casi, prima di stendere il fondotinta, è bene idratare la pelle con una crema o un siero in modo da nutrirla e preparala ad accogliere i prodotti che verranno applicati successivamente.

Si parte sempre da una quantità irrisoria: per i fondotinta liquidi meglio metterne un po' sul dorso della mano e con l'aiuto di un pennello a setole fitte stendere il prodotto muovendosi dall'interno verso l'esterno. Successivamente è possibile rimodulare il colore picchiettando con altro liquido nelle zone dove è necessario. Se si tratta di un fondotinta compatto in polvere, meglio aiutarsi con una spugnetta asciutta ma seguire sempre la direzione dall'interno verso l'esterno. Se volete aumentare l'effetto coprenza si può inumidire la spugnetta.