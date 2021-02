I prodotti bio per trattare il viso, il corpo e i capelli ormai sono sempre più diffusi e non più di nicchia come un tempo. I meno esperti, però, possono fare fatica a scegliere il cosmetico giusto, poiché le marche in commercio sono numerose.

La prima cosa da fare è imparare a distinguere i cosmetici naturali dai cosmetici bio; i prodotti biologici in vendita sono accompagnati da certificazione in cui si specificano la provenienza degli ingredienti e la modalità di coltivazione.

Leggete sempre bene l'INCI e assicuratevi che tra gli ingredienti vi siano quelli che vi consentono di prendervi cura della vostra pelle al meglio. E occhio al prezzo: non sempre i prodotti più costosi sono i migliori, anche i marchi economici posso essere di altà qualità e perfetti per la beauty routine.

Prodotti naturali e prodotti bio: le differenze

Non tutti i prodotti naturali sono prodotti biologici. La distinzione tra le due definizione può essere sottile, ma è importante conoscerla, per sapere esattamente che tipo di prodotti stiamo utilizzando.

I cosmetici naturali sono privi di parabeni e siliconi e realizzati con ingredienti come sali, olii, erbe, argilla, miele, cera d'api e acqua il cui trattamento non è certificato.

I cosmetici biologici sono quelli i cui ingredienti sono coltivati e lavorati senza l'utilizzo di pesticidi e altre sostanze potenzialmente dannose e in modo del tutto ecologico. Questi prodotti sono accompagnati da certificazione, che funge da garanzia di qualità e sottolinea che l'azienda ha lavorato nel pieno rispetto dell'ambiente.

Inoltre, non sono puramente biologici gli ingredienti di origine animale, come miele o la cera d'api; se cercate un prodotto biologico al 100%, accertatevi che sia indicato espressamente come vegano e realizzato con ingredienti di orgine vegetale.

Quali caratteristiche deve avere un cosmetico bio?

Una volta individuato il tipo di prodotto di cui avete bisogno, cercate di capire se è davvero di qualità. Per fare questa valutazione dovete tenere conto principalmente di ciò che è riportato sull'etichetta: leggete l'INCI e assicuratevi che il prodotto sia provvisto di certificazioni.

Gli ingredienti

L'INCI varia di prodotto in prodotto. Ogni cosmetico è realizzato con oli, erbe e quantità di acqua differenti. Ci sono, però, dei parametri che rendono un cosmetico non solo naturale, ma effettivamente bio.

Per esempio, l'ingrediente più naturale è sicuramente l'acqua, ma è molto probabile che non possa essere classificato come biologico, poiché è facile alle contaminazioni, anche involontarie.

Assicuratevi che sull'etichetta non compaiano siliconi, parabeni e petrolati e che, al contrario, sia segnalata un’elevata concentrazioni di oli naturali.

Le certificazioni

Le certificazioni esistenti sono numerose; esse indicano la percentuale di ingredienti naturali e specificatamente biologici sono presenti in un prodotto. Per essere considerato bio, un cosmetico non deve essere realizzato al 100% con ingredienti bio; in alcuni casi il margine richiesto è il 95%, in altri l'80%. L'essenziale è che tutti gli ingredienti siano naturali, seppur non totalmente biologici.

Tra le certificazioni più accreditate ci sono Cosmos, AIAB e FI-Natura.

Marche

Quando si tratta di prodotti per il corpo, trovare un marchio serio e affidabile e importante, per essere certi di acquistare cosmetici di qualità e di trattare la vostra pelle con gli ingredienti giusti. Ricordatevi sempre di controllare le certificazioni: non tutti i prodotti naturali sono effettivamente biologici.

Tra le migliori marche in fatto di prodotti bio per il viso, il corpo e i capelli c'è sicuramente Florence, che propone una vasta linea e permette di scegliere la cema migliore in base al problema di partenza e al risultato che si vuole ottenere. Una valida alternativa sono i marchi Nuvò, Equibra e Avril. In fatto di cosmetici e basi trucco, molto affidabili sono i prodotti Benecos.

Le migliori marche di cosmetici bio per viso e corpo

Quali sono le aziende di cosmesi a cui affidarsi quando si cercando dei buoni prodotti per prendersi cura della propria pelle? Di seguito, abbiamo selezionato per voi 20 prodotti delle migliori marche in circolazione al momento. Troverete cosmetici, creme, olii e sieri perfetti sia per lei che per lui ed efficaci su tutto il corpo o espressamente pensati per il viso. Per ogni prodotto sono specificati INCI ed eventuali certificazioni.

Florence: crema viso idratante

Il primo prodotto per la cura della pelle che vi presentiamo la crema viso idratante di Florence, venduta in un flaconcino da 100 millilitri. Contiene acido ialuronico, olio di jojoba, vitamina E, vitamina C ed aloe vera e non presenta sostanze chimiche nocive.

Questo prodotto vegano aiuta a levigare la pelle e a renderla più setosa, ma è perfetto anche per combattere i segni dell'avanzamento dell'età e ridurre la profondità delle rughe. Può essere applicata sia di giorno che di notte ed è efficace su per pelli mature, miste e grasse.

Poppy Austin: olio idratante

L'olio di semi di fico d'India di Poppy Austin è perfetto per idratare la pelle e ritardare l'invecchiamento del viso; è venduto in un flacone da 30 millilitri munito di contagocce. Gli acidi grassi sono utili anche come antinfiammatori. Dopo poche applicazioni, la pelle apparirà liscia e più elastica.

Si consiglia di applicare poche gocce di prodotto la sera dopo essersi struccate, in modo da lasciarlo agire tutta la notte. Si assorbe facilmente e non lascia una patina oleosa.

Alga Maris: crema solare per il viso

Dopo una lunga esposizione al sole e alle temperature elevate, la pelle può seccarsi e rovinarsi, oltre che assorbire i raggi UV più del dovuto; per questo, una buona protezione è importante. La crema solare di Alga Maris assicura un livello di protezione 50 ed è perfetta per la pelle delicata del viso.

Ha un odore neutro ed è particolarmente resistente sia al sudore che all'acqua: i suoi effetti sono visibili pur senza ripetere l'applicazione dopo aver fatto il bagno. In particolare, questa crema è adatta a chi ha la pelle particolarmente grassa.

Lavera: cipria minerale

Per una buona base trucco, potete dare un'occhiata alla cipria minerale di Lavera, realizzata in polvere. Nel suo INCI trovate estratti di minerali, oli e altri ingredienti naturali. Non sono presenti parabeni e siliconi. In particolare, questa colorazione si adatta a chi ha la pelle molto chiara.

Questo prodotto è pensato, in particolare, per chi soffre di allergie, perché non penetra nei pori e non crea rossori ed irritazioni.

Weleda: olio per massaggio

Dopo una giornata terribile, non c'è niente di meglio di un bel massaggio; meglio ancora se fatto con i prodotti giusti, che aiutino a rilassare il corpo e, di conseguenza, la mente. L’olio per massaggi all’arnica di Weleda contiene una base di oli che stimolano e rigenerano la pelle, ma, al tempo stesso, hanno un effetto rilassante.

In particolare, se ne consiglia l'uso dopo uno sforzo muscolare importante, come quello derivato da un allenamento in palestra. Nel flacone trovate 200 millilitri di prodotto.

SO'BiO Etic: correttore

Se state cercando un buon correttore liquido, potrebbe fare al caso vostro quello proposto da SO'BiO Etic, venduto in una confezione di 30 millilitri. In particolare, data la sua colorazione, è adatto a correggere le imperfezioni dovute ad un'abbronzatura non omogenea.

Oltre a rendere la colorazione del viso omogenea, questo correttore illumina la pelle e la idrata, contrastando la secchezza dovuta all'esposizione al sole. L'olio di melograno funge anche da protezione dai raggi UV.

Bioluma: crema corpo

Tra le creme corpo più ricercate c'è sicuramente la versione a base di bava di lumaca di Bioluma, in vendita in confezione da 200 millilitri. I suoi ingredienti principali sono l'acido ialuronico, l'olio di argan e la vitamina E. Il suo assorbimento è molto rapido.

La pelle risulterà non solo idratata, ma anche più elastica. Inoltre, ha una leggera ma comunque importante azione sull'invecchiamento della pelle. Può essere applicata su qualsiasi tipo di pelle, sia di giorno di che di notte.

N.A.E.: crema giorno

Tra i marchi più apprezzati al momento in fatto di creme c'è N.A.E. La sua crema giorno, ad esempio, è accompagnata da numerose recensioni positive. La sua formula biologica comprende estratto di malva ed olio di girasole. La confezione comprende 50 millilitri di prodotto.

In particolare, questa crema è adatta a chi ha una pelle particolarmente secca, perché nutre, idrata e lenisce, dando al viso una nuova luce e un aspetto più riposato. Si consiglia di applicarla a prima mattina, in modo che l'effetto si manifesti lentamente, durante il corso della giornata.

Contorno occhi: Nuvò

Una tra le aziende più accreditate in fatto di cosmetici naturali e biologici è Nuvò. Il contorno occhi è un prodotto biologico certificato a base di bava di lumaca, acido ialuronico, estratto di acmella, olio di pracaxi, olio di argan, collagene marino, olio di soya, olio di oliva, vitamina E e germe di grano.

L'omega 6-9 favorisce il rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione, migliora il tono e l’elasticità cutanea, attenua rughe e irregolarità cutanee; è efficace su tutti i tipi di pelle e se ne consiglia l'utilizzo ad ogni età, sia agli uomini che alle donne. Applicabile sia di giorno che la sera, si assorbe rapidamente.

Vovees Artemis: crema antirughe

Tra le marche più ricercate in fatto di creme per il viso c'è Vovees. La crema Artemis, a base di acido iauluronico, è perfetta per rimpolpare la pelle ed eliminare le rughe più profonde. Nella confezione ci sono 50 millilitri di prodotto. Può essere applicata sia al mattino che la sera.

Gli altri ingredienti sono: olio d'argan, olio di jojoba, burro di karitè, olio di mandorle dolci, estratto di aloe, estratto di vite rossa, estratto di olivo, vitamine da oli essenziali (A, D, E, F) e cera alba. Il prodotto è interamente vegano. Oltre a ridurre le rughe, idrata e protegge la pelle, rendendola più eleastica e resistente.

Ldreamam: maschera viso

Se volete pulire il viso in profondità, è il caso di procedere con una maschera per il viso. La maschera all'argilla di Ldreamam, ad esempio, è una tra le migliori. Idrata, ammorbidisce e nutre in profondità, rendendo la pelle più elastica e luminosa, ma anche più più nutrita.

L'argilla è mescolata ad ingredienti antiossidanti che riducono i pori e sono perfetti anche per chi ha problemi d'acne, perché seccano e riducono le impurità, rendendo il viso più liscio e pulito. Si asciuga e si rimuove in pochi minuti. Il barattolo contiene 150 grammi di prodotto.

Avril Nude: fondotinta

Il fondotinta è la base del trucco: deve essere compatto e coprente, ma anche nutriente, perché il rischio è quello che secchi e rovini la pelle. Il fondotinta Avril Nude è realizzato con ingredienti biologici ed è certificato Exocet; è coprente, ma il suo colore neutro garantisce una resa naturale.

L'ingrediente più importante della formula è l'olio di jojoba, che nutre ed ammorbidisce la pelle. Il viso risulterà luminoso e privo di qualsiasi imperfezione. Un flaconcino contiene circa 30 millilitri di prodotto. La stessa linea propone anche altri cosmetici biologici e testati naturalmente.

Lincoln: crema viso uomo

Anche gli uomini devono prendersi cura del proprio aspetto e della propria pelle. La crema idratante di Lincoln è pensata per gli uomini che hanno una pelle molto secca e che vogliono ridurre le rughe d'espressione, ma anche per chi ha la pelle sensibile e facile a rossori ed irritazioni.

La sua formula comprende acido ialuronico, vitamina E e oli nutrienti che rigenerano la pelle. Una confezione comprende 100 milliltri di prodotto. Si assorbe facilmente e non unge, né restituisce un effetto lucido. Può essere applicata in qualsiasi momento della giornata, sia di giorno che la sera.

Bionike Defence Sun: crema solare per il corpo

Nutrire il corpo con la crema giusta è importante ogni giorno, ma soprattutto quando ci si deve esporre al sole e alle temperature elevate. La crema solare Bionike Defence Sun 50+ è perfetta per proteggere dall'azione dei raggi e consentire un'abbronzatura omogenea senza che la pelle ne esca danneggiata.

Se non apprezzate la versione in tubetto, potete scegliere la versione spray, applicabile senza bisogno di massaggiare. L'ingrediente principale è la vitamina E, che, con il suo effetto antiossidante, garantisce di contrastare l'invecchiamento precoce della pelle a causa dei raggi UV.

Florence: siero viso

Prendersi cura della propria pelle significa anche dare importanza ai dettagli. Il siero per il viso di Florence è perfetto per ridurre i solchi delle rughe e contrastare gli inestetismi. Il flacone contiene 60 millilitri di prodotto ed è a base di acido ialuronico e vitamina C.

Si tratta di un prodotto professionale e certificato AIAB; può essere utilizzato sia dalle donne che dagli uomini, ma risulta poco efficace sulle pelli giovani. Il marchio Florence è garante di qualità in fatto di cosmetici biologici e realizzati interamente con ingredienti naturali e non dannosi per la pelle.

Fysio: crema per pelli secche

Quello della pelle secca può essere un problema fastidioso; una buona soluzione, stando alle recensioni presenti su internet, è la crema corpo di Fysio. Si tratta di un balsamo idratante alla cera d'api che agisce sulla pelle poco idratata, ma anche su acne rosacea, dermatite, eczemi, psoriasi ed eruzioni cutanee di vario tipo.

Il barattolo contiene circa 50 millilitri di crema. Gli altri ingredienti sono: olio extravergine di oliva, olio di cocco biologico, calendula organica, olio di iperico, oli essenziali di limone e lavanda biologica, burro di karitè biologico, olio di elicriso, vitamina E ed aloe vera.

Bios Line Cell-plus: crema corpo rassodante

Una vita sedentaria può far sì che la pelle non sia tonica come dovrebbe. Il rimedio giusto è l'attività fisica, accompagnata da un prodotto che stimoli la pelle; per esempio, potrebbe fare al caso vostro la crema rassodante Bios Line di Cell-plus.

Un tubetto contiene 200 grammi di crema a base di acido ialuronico, l'ingrediente migliore a cui affidarsi per ridare tono ed elesticità alla pelle. Allo stesso tempo, questo prodotto nutre ed idrata, combattendo anche il problema della secchezza.

Idealine: crema anticellulite

Tra gli intestetismi più fastidiosi da combattere c'è la cellulite. La linea Idealine è pensata appositamente per prendersi cura del proprio corpo in maniera intensiva, ma senza aggredirlo con agenti chimici e ingredienti dannosi per l'organismo.

La crema anticellulite con azione 7 in 1 è perfetta per pelle grassa, mista o sensibile; agisce per attenuare l'adiposità localizzata su cosce, pancia, fianchi, corpo, glutei, braccia e gambe. Contiene caffeina, fosfatidilcolina, fucus, alghe, olio di mandorle dolci, olio d'oliva biologico, ippocastano, mentolo, grano saraceno e vitamina E.

Idealine: crema antismagliature

Alla stessa linea appartiene la crema antismagliature: non è solo la cellulite, infatti ad essere un inestetismo fastidioso e di cui è difficile liberarsi. Questa crema contiene vitamina C+E, olio di argan, olio di karitè ed estratti di ginseng, sesamo e avena.

L'azione combinata degli ingredienti naturali rende la pelle più elastica, luminosa e liscia e allo stesso tempo schiarisce le smagliature, favorendo anche la produzione di collagene e acido ialuronico. Inoltre, lascia un buon profumo sulla pelle.

Benecos Natural Trio: blush

A proposito di cosmetici, avrete sicuramente sentito parlare del marchio Benecos. Il blush Natural Trio è tra i prodotti della linea bio che più viene apprezzato dalle donne. Realizzato in polvere, è disponibile in una scatolina che comprende tutte e tre le tonalità disponibili per la vendita.

Alla base della sua preparazione ci sono olio di macadamia, olio di ricino e vitamina E, ma anche altri ingredienti tutti naturali e vegani. Il marchio è approvato e certificato BDIH. Potete scegliere di utilizzare il colore che più si addice al vostro incarnato o di sperimentare l'effetto dell'azione combinata dei tre.

Eclat: gel corpo e capelli

Per rigenerare la pelle dopo una lunga esposizione al sole e al calore e in un periodo in cui è particolarmente secca, una buona soluzione è il gel corpo di Eclat, a base di aloe vera e perfetto per donare una sensazione di freschezza e benessere a tutto il corpo.

Un flacone contiene 100 millilitri di prodotto. L'aloe è arricchita con vitamina C e sale di potassio, ingredienti che aiutano ad aumentarne la durata, ma non ne alterano la composizione e non sono dannosi per l'organismo. Non sono presenti parabeni.

Equilibra: scrub corpo

Come fare per rigenerare la pelle? Un buono scrub può fare la differenza. Lo scrub corpo proposto da Equilibra, ad esempio, è apprezzato e certificato. Tra gli ingredienti ci sono sali marini e mar Morto, centella, edera e ippocastano. Non contiene parabeni, petrolati, alcol e coloranti.

Una confezione contiene circa 30 grammi di prodotto. L'olio essenziale di rosmarino e il mentolo rinfrescano la pelle ed evitano che l'azione del sale causi irritazione e rossore. Per l'applicazione potete aiutarvi con una spatolina, insistendo sui punti più critici.

L'Oréal Paris Sugar: scrub viso

Anche la pelle del viso deve essere trattata e rigenerata con un prodotto apposito, più delicato di quello utilizzato sul resto del corpo. Lo scrub viso L'Oréal Paris Sugar ha un effetto esfoliante e purificante ed realizzato a base di cristalli fini di zucchero e semi di kiwi.

Gli zuccheri combinati sono tre: grezzo, di canna e bianco. Questo prodotto ha una doppia azione: prima leviga la pelle e rimuove punti neri e poi la rinfresca e la rigenera. Tra gli scrub venduti online, quello di L'Oréal è tra i più recensiti.

Naissance: olio per il corpo e per i capelli

Un'alternativa alla crema è l'olio. L'olio per il corpo di Naissance è utile anche per ammorbidire e proteggere i capelli. Quello che vi proponiamo è realizzato con estratto di mandorle dolci e può essere utilizzato anche per un massaggio durante l'aroma terapia o come struccante e detergente viso.

Nella boccetta trovate un litro di prodotto. Si assorbe facilmente ed ha un'azione idratante e illuminante. Nessuno degli ingredienti presenti è di origine animale. Deve essere applicato con un massaggio circolare leggero e delicato.

Pharma Complex: correttore

L'ultimo prodotto che vi proponiamo è il correttore di Pharma Complex perfetto come base viso per preparare la pelle al trucco e per coprire le imperfezioni. Si stende facilmente ed ha un effetto illuminante e levigante: bastano poche gocce per coprire occhiaie, borse e segni di stanchezza.

La sua formula innovativa, delicata e profumata lo rende adatto a tutti i tipi di pelle. Tutti gli ingredienti presenti sono vegani, anallergici e trattati con cura. Nella boccetta trovate 100 millilitri di prodotto, venduto con un buon rapporto qualità/prezzo.