I 10 anni d’amore di Blake Lively e Ryan Reynolds: replicano il primo appuntamento (ma con scarpe comode) Blake Lively e Ryan Reynolds sono usciti per la prima volta nel 2011 e da allora non si sono più lasciati. Nelle ultime ore hanno organizzato qualcosa di speciale per celebrare i loro 10 anni d’amore: hanno replicato il primo appuntamento nei minimi dettagli (ma con delle scarpe decisamente più comode).

A cura di Valeria Paglionico

Blake Lively e Ryan Reynolds sono tra le coppie hollywoodiane più amate al mondo: a differenza di molti colleghi noti, preferiscono vivere il loro matrimonio lontani dai riflettori, preservando così la propria privacy e quella dei tre figli. Dopo essere stata letteralmente inseguita tra le strade di New York, l'attrice ha addirittura rivolto un toccante appello ai paparazzi, chiedendogli di non fotografare i suoi piccoli di nascosto e senza consenso. Sui social, però, non esita a condividere simpatici dettagli della storia romanica che la lega al divo, dando prova del fatto che, nonostante la celebrità, l'amore rimane un sentimento semplice, dolce e spontaneo.

Blake Lively e Ryan Reynolds celebrano l'anniversario del loro primo appuntamento

Sono passati 10 anni da quando Blake Lively e Ryan Reynolds sono usciti per la prima volta insieme ma, nonostante ciò, sono ancora più innamorati e affiatati che mai. Per celebrare un anniversario tanto importante hanno pensato bene di organizzare una serata speciale: sono tornati dove tutto è cominciato, riproducendo nei minimi dettagli il loro primo appuntamento. Hanno cenato del ristorante O Ya sushi di Boston, lo stesso dove erano stati nell'estate del 2011, e non hanno esitato a documentare la dolcissima serata sui social al motto di: "Se non fosse per questo posto, non staremmo insieme".

Ryan Reynolds e Black Lively, i look per il dolce anniversario

Il look di Blake Lively per la serata romantica

L'unico dettaglio che ha fatto la differenza? Le scarpe indossate. Se al primo appuntamento con Ryan la star di Gossip Girl probabilmente sfoggiava dei vertiginosi tacchi a spillo, ora ha preferito dei più comodi sandali chunky. Li ha abbinati a un adorabile abito scamiciata a fondo bianco ma con dei pois neri, con le spalline sottili e una gonna lunga fin sotto al ginocchio. Stessa cosa vale anche per Reynolds, che ha sostituito le calzature classiche ed eleganti con un paio di sneakers. Nella didascalia Blake ha poi scritto con ironia: "Andiamo ancora fuori per il nostro primo appuntamento. Ma con scarpe molto più comode". Insomma, Blake e Ryan sono "due di noi": hanno dimostrato che il segreto del loro amore è la semplicità.