Helena Christensen con scollatura maxi e body sgambatissimo: a 52 anni è meravigliosa Ricordate Helena Christensen, la leggendaria top degli anni ’90? Nonostante abbia raggiunto i 52 anni, non sente affatto il peso dell’età che avanza. Di recente ha posato in una versione super sensuale con indosso solo un body sgambatissimo che ha messo in risalto le gambe chilometriche e la silhouette da urlo.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che le over 50 non possono fare concorrenza alle 20enni? Demi Moore, Sharon Stone, Jennifer Lopez: sono moltissime le star che hanno superato gli "anta" che dimostrano che l'età è solo un numero. Nelle ultime ore è arrivata anche Helena Christensen a darne l'ennesima prova. A 52 anni la leggendaria top ha posato in una versione iper sensuale, lasciando letteralmente senza fiato i fan. Maxi scollatura, stacco di coscia chilometrico, body sgambatissimo: in fatto di sensualità, bellezza e stile non ha assolutamente rivali.

Helena Christensen segue il trend del body sgambatissimo

Helena Christensen potrà pure aver raggiunto i 52 anni ma a quanto pare l'avanzare dell'età non le ha fatto perdere fascino e bellezza. Sui social è molto attiva e non esita a condividere scatti del passato e sexy foto "rubate" ai suoi shooting fashion, ma è solo nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. La top danese ha posato tra le mura di casa in total black con indosso uno dei must-have di stagione, il body sgambatissimo. Ha scelto un modello con le maniche lunghe e la scollatura così profonda da arrivare quasi all'ombelico, mettendo così in risalto sia il seno sodo e prosperoso che le gambe lunghissime e snelle.

La bellezza naturale della top model

La modella simbolo degli anni '90 ha poi aggiunto l'ultimo tocco iper femminile con i capelli lasciati sciolti e ondulati. Chi è che, guardando queste foto, darebbe 52 anni a Helena? Certo, di sicuro nel selfie in primo piano ha utilizzato qualche filtro per levigare il viso, i cui occhi azzurri sono stati esaltati da un trucco smokey eyes, ma è chiaro che non ha utilizzato nessun altro artificio per ritoccare le forme (che sono 100% naturali). Insomma, la Christensen non sente affatto il peso del tempo che passa: non è mai stata così bella, affascinante e in forma.