Heidi Klum posa in intimo e mostra gli addominali: il look arancione è un omaggio a Kim Kardashian Heidi Klum si è servita dei social per mostrare il suo lato più provocante: ha posato in intimo arancione, mettendo gli addominali scolpiti in vista. Il dettaglio che in pochi sanno è che il look perfetto per l’autunno è un omaggio a Kim Kardashian.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum è una delle modelle iconiche degli anni '90 e, sebbene ad oggi abbia raggiunto i 48 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Vanta una forma fisica mozzafiato, una incedibile grinta e un fascino che fa invidia anche alle 20enni, tanto che a primo impatto nessuno direbbe mai che ha superato gli anta. Non sorprende, dunque, che sui social si mostri spesso in versione super provocante tra micro bikini, tubini aderenti e topless. Nelle ultime ore ha sfoggiato un look intimo perfetto per l'autunno ma la cosa che in pochi sanno è che nasconde un omaggio a Kim Kardashian.

Heidi Klum, il look arancione per l'autunno

Heidi Klum ha improvvisato uno shooting fotografico in una camera d'albergo di lusso per sfoggiare il suo nuovo look autunnale. Ha scelto il colore arancione, la nuance simbolo di Halloween, indossando un completo intimo della nuova collezione firmata da Kim Kardashian Fendi X Skims. La modella è apparsa meravigliosa e in forma con degli slip sgambatissimi e un crop top con le maniche lunghe e il collo alto che ha lasciato gli addominali scolpiti in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini gold di Fendi e ha lasciato intravedere sullo sfondo la borsa in tinta e i sandali mules coordinati, sempre della linea della regina dei social.

Heidi Klum posa in Fendi X Skims

Perché Fendi X Skims piace alle star

Sono molte le star che stanno sostenendo Kim Kardashian da quando ha lanciato la collezione in collaborazione con Fendi. Prima di Heidi Klum a posare con i capi della linea erano già state le italianissime Valentina Ferragni e Veronica Ferraro. Perché gli abiti e gli accessori firmati dalla star dei reality stanno facendo tanto clamore? Si tratta della prima collaborazione di Kim con la moda italiana ed è capace di fondere due stili completamente diversi, creando un perfetto connubio tra eleganza e loungewear. Tutti coloro che vogliono accaparrarsi uno dei capi dell'esclusiva linea devono sapere che si tratta di un'edizione limitata e che sarà disponibile sul sito del brand Skims a partire dal prossimo 9 novembre.