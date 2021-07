Heidi Klum, il suo segreto di bellezza è l’aglio: ne mangia uno spicchio intero una volta a settimana Heidi Klum è un’indiscussa icona di bellezza e, nonostante i 48 anni, continua a fare invidia alle 20enni. Come si tiene in forma e in salute? Mangia regolarmente l’aglio, sfruttandone così le incredibili proprietà benefiche.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum è una delle icone di bellezza più amate e seguite al mondo e, nonostante abbia raggiunto i 48 anni, continua a vantare una silhouette mozzafiato e un fascino irresistibile. Certo, la natura è stata molto generosa con lei ma è chiaro che, così come tutte le star del suo calibro, si serve di alcuni piccoli trucchi per mantenersi "eternamente giovane". A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, filtri, ritocchi, diete restrittive e allenamenti iper faticosi non c'entrano nulla, il rimedio di bellezza modella di cui la modella si serve regolarmente è decisamente originale, peccato solo che non tutti sarebbero capaci di "sopportarlo".

Heidi Klum è una grande fan dell'aglio

Qual è l'alleato di bellezza di Heidi Klum? L'aglio e la cosa particolare è che non lo usa solo per condire i piatti che cucina, lo mangia anche a solo. A rivelarlo è stata lei stessa, in un'intervista rilasciata a UsWeekly ha infatti dichiarato: "Sono una grande fan dell'aglio. Di solito mangio uno spicchio intero una volta a settimana". Sebbene abbia un odore e un sapore forte che non tutti riescono a sopportare, sembra essere il rimedio ideale per tenersi in forma e in salute.

Gli effetti dell'aglio sulla salute

L'aglio è infatti un perfetto alleato di bellezza, ha moltissime proprietà benefiche e curative, soprattutto se mangiato crudo. Dà un aspetto sano alla pelle, stimola la crescita dei capelli, rimuove le tossine dall'organismo ed elimina la ritenzione idrica. È inoltre capace di riattivare il metabolismo e di contrastare l'invecchiamento delle cellule. Insomma, Heidi sembra combattere l'avanzare dell'età con un metodo naturale al 100% e, contro degli effetti tanto benefici, sopportare l'alito pesante una volta alla settimana sembra essere una vera e propria passeggiata. In quanti avranno il coraggio di seguire il suo esempio?