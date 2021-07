Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti in America per allontanarsi dai riflettori ma, nonostante ciò, i media continuano a parlare di loro praticamente ogni giorno. Di recente sono diventai genitori per la seconda volta: a poco più di 2 anni dalla nascita del primogenito Archie, hanno messo al mondo la piccola Lilibet Diana, il cui nome rende omaggio alla regina e alla compianta mamma del principe. Tutti coloro che sognavano vedere i Sussex allargare la loro dolce famiglia ancora di più, però, rimarranno delusi: hanno già annunciato di non desiderare più di due figli. La scelta, però, non si sarebbe potuta rivelare migliore: i due sono stati premiati per essere dei genitori "sostenibili" che hanno a cuore la questione ambientale.

Perché la famiglia di Harry e Meghan riduce l'impatto ambientale?

L'ente di beneficenza Population Matters, che spinge le famiglie a non andare oltre il secondo figlio, ha premiato il principe Harry e Meghan Markle. Il motivo? Hanno scelto di fermarsi a due bambini e, così facendo, hanno ridotto l'impatto ambientale. L'obiettivo della campagna lanciata dall'ente sarebbe molto semplice: ottenere una popolazione sostenibile con famiglie non troppo numerose che hanno un basso impatto sulla terra che ci circonda. Le parole di un portavoce dell'azienda sono state: "Nello scegliere e dichiarare pubblicamente la loro intenzione di limitare la loro famiglia a due, il Duca e la Duchessa del Sussex stanno contribuendo a garantire un futuro migliore ai loro figli fornendo un modello per le altre famiglie".

Le critiche al premio ricevuto dai Sussex

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di criticare l'iniziativa, visto che ricorderebbe il provvedimento del regine cinese che fino a qualche tempo fa obbligava i cittadini ad avere un unico figlio per nucleo familiare. La scelta di avere solo due figli avrebbe inoltre messo ancora una volta Harry e Meghan in contrasto con William e Kate. Questi ultimi di bambini ne hanno avuti tre e in più di un'occasione hanno lasciato intendere di non escludere un possibile ampliamento della loro famiglia. Insomma, a quanto pare gli ex "Favolosi 4" non riescono proprio a trovare un punto di incontro: riusciranno lo stesso a sotterrare l'ascia di guerra prima o poi?