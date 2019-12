Il Natale è ormai arrivato e gli occhi di tutti sono puntati su una delle famiglie più amate al mondo, i Windsor. Quest'anno non si parla tanto della tradizionale foto delle feste di William, Kate e i loro figli ma piuttosto dell'assenza di Meghan Markle e del principe Harry, che hanno deciso di prendersi una pausa dalla notorietà lunga 6 settimane. Sono volati in Canada con il piccolo Archie, passeranno le feste lontani dalla Royal Family, dettaglio che secondo le indiscrezioni avrebbe fatto infuriare la regina, ma, nonostante ciò, non hanno rinunciato alla classica cartolina natalizia. L'hanno diffusa nelle ultime ore ed è decisamente adorabile, visto che il piccolo di casa appare in primissimo piano mentre i genitori non possono fare a meno di sorridere divertiti sullo sfondo.

La prima cartolina di Natale di Harry e Meghan con Archie

La cartolina di Natale dei Sussex si è fatta attendere ma a quanto pare ne è valsa la pena. Nelle ultime ore Meghan Markle e il principe Harry hanno condiviso sul profilo Twitter dell'organizzazione The Queen’s Commonwealth Trust la prima foto di famiglia delle feste e, oltre a essere in bianco e nero, è davvero adorabile. È stata realizzata dalla fotografa e amica di famiglia Janina Gavankar, che ha pensato bene di immortalare il piccolo Archie è in primissimo piano. Il bimbo guarda in camera un po' spaesato ma con un viso dolcissimo mentre indossa un maglioncino di lana con dei bottoni scuri al lato del collo ed è lui l'unica vera star dello scatto. Sullo sfondo ci sono i genitori che ridono divertiti con uno splendido albero di Natale addobbato alle loro spalle. Il principe ha rinunciato alla giacca e alla cravatta ed è rimasto in camicia portata sbottonata sul collo e con le maniche scorciate, mentre la Duchessa ha preferito un must-have di stagione, un lupetto di lana a collo alto. Cosa c'è scritto nella didascalia? "Vogliamo solo condividere con voi la più dolce Christmas Card del nostro presidente e vice-presidente, il duca e la duchessa di Sussex. Un buon Natale a tutti".

I maglioni a collo alto sono il must-have dell'inverno 2020

Meghan Markle ha più volte dimostrato di non essere una semplice principessa ma una vera e propria icona di stile e ne ha dato prova anche nella cartolina natalizia del 2019. Ha infatti indossato il capo must-have dell'inverno, il maglione a collo alto, portato con dei pantaloni neri e le maniche scorciate. Sono caldi, morbidi, avvolgenti, comodi, l'ideale per affrontare le giornate di freddo. Si può scegliere tra i modelli più svariati, da quelli oversize ai lupetti aderenti, fino ad arrivare al classico dolcevita o a quelli con il collo ad anello, l'importante è che siano di lana, così da fornire una protezione contro le temperature gelide. Anche i brand e le Maison di moda si sono adeguati a questo trend, lanciando sul mercato le varianti più eleganti e originali, da quelle low-cost come quelle di Zara a quelle più lussuose come quelle proposte da Gucci o Max Mara. Come abbinarli? Vanno benissimo sia con i pantaloni che con le gonne, l'ideale è portali con dei cappotti lunghi di un colore a contrasto ma, se si vuole essere più casual, si può optare anche per un piumino dallo stile sportivo. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il modello che più si adegua al proprio stile, così da aggiungere un tocco glamour al look invernale.