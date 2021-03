Hailey Bieber non è solo la donna che è riuscita a far perdere la testa a Justin Bieber, tanto da portarlo sull'altare, ancor prima di incontrarlo era già una modella di successo, nonché un'indiscussa icona di bellezza. Come fa ad apparire sempre splendida e impeccabile? Non si serve di nessun trattamento estetico particolare o miracoloso, semplicemente è attentissima alla skincare. Ne ha dato prova in più di un'occasione usando i social per dare i suoi consigli alle fan ma solo di recente ha pensato bene di fare qualcosa di davvero speciale. La top ha infatti aperto un canale YouTube tutto suo, sul quale ha intenzione di postare dei tutorial per prendersi cura della pelle con dei metodi "fai da te".

Il nuovo progetto di Hailey Baldwin

Nonostante la notorietà, Hailey Bieber continua a essere una ragazza assolutamente "normale" e non perde occasione per rivelare i suoi segreti di bellezza alle followers. Tutte quelle che vogliono vantare una pelle splendida come la sua farebbero bene a seguire il canale YouTube che ha appena aperto con il nome Hailey Rhode Bieber. A differenza della maggior parte delle star che hanno delle idee simili, dietro il suo progetto non ci sono sponsorizzazioni di brand beauty e di prodotti cosmetici, la moglie di Bieber vuole usare la nuova piattaforma semplicemente per parlare di tutto ciò che l'appassiona. La skincare per lei è una vera e propria ossessione ed è per questo che è diventata un'esperta del settore.

Ad affiancarla c'è Kendall Jenner

Come si presenta nel video introduttivo? Dopo aver dato il benvenuto ai fan, fa una panoramica, dicendo: "Ci sono un sacco di cose diverse, che vanno dai video di routine della cura della pelle, ai blog di viaggio, ai video con il mio team di truccatori e parrucchieri". Tra le guest star c'è anche l'amica e collega Kendall Jenner, che affronterà con lei gli argomenti più svariati, dalla politica alla salute mentale, fino ad arrivare all fede. Insomma, la modella vuole farsi conoscere a 360 gradi e ne approfitterà per rivelare quali sono i trucchi di cui si serve regolarmente per essere sempre meravigliosa.