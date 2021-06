Gwyneth Paltrow non è più solo una delle attrici hollywoodiane più famose di tutti i tempi, da quando ha lanciato il suo blog Goop è diventata anche esperta di lifestyle e sul web condivide prodotti e consigli per prendersi cura di se stessi nella quotidianità. Dopo le discusse uova di giada e l'originale candela all'aroma della sua vagina, questa volta la star si è spogliata, posando in topless a 48 anni. Il motivo per cui lo ha fatto? Mettere in mostra la splendida forma fisica che si ritrova non c'entra nulla, Gwyneth ha voluto semplicemente lanciare il suo nuovo nuovo progetto con un'idea sensuale e provocante.

La foto di Gwyneth Paltrow senza veli

Gwyneth Paltrow potrà avere pure 48 anni ma, nonostante l'età che avanza, lei sembra non risentirne affatto. A dimostrarlo è lo scatto sexy che ha condiviso sull'account di Goop, dove non ha avuto paura di lasciarsi immortalare in topless. L'attrice appare a mezzo busto, ha lo sguardo serio rivolto dritto in camera, i capelli biondi sciolti e indosso solo una collana d'oro e dei pantaloni neri a vita alta. Si copre il seno con il braccio destro e, sebbene non riveli nulla di "scandaloso", è riuscita lo stesso a incantare i fan con la sua bellezza e con la sua incredibile bellezza. In quanti vorrebbero arrivare a quasi 50 anni con la sua forma fisica?

in foto: La foto di Gwyneth Paltrow in topless

G Label, la collezione di gioielli di Gwyneth Paltrow

Si chiama G Label ed è la nuova linea di gioielli lanciata da Gwyneth Paltrow con Goop. A sponsorizzarla è stata l'attrice stessa, che sui social ha posato in topless con indosso una collana a catena in oro (un gioiello da 2.500 dollari, ovvero poco più di 2.000 euro) e una cascata di orecchini. A cosa si è ispirata per la sua linea di preziosi? A un'originale abitudine che accomuna lei e la figlia Apple: a ogni loro compleanno hanno la tradizione di regalarsi un nuovo piercing. Non sorprende, dunque, che la diva abbia chiamato i vari gioielli con i nomi della figlia e delle sue migliori amiche. Certo, i prezzi non sono propriamente economici ma, trattandosi di gemme e metalli preziosi, non poteva essere diversamente. Gwyneth, inoltre, assicura una cosa: indossare i suoi "gingilli" sarà una vera e propria esperienza emotiva.