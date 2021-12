Gucci Osteria da Massimo Bottura, quanto costa il panettone artigianale Lo chef di fama mondiale da anni collabora con la casa di moda Gucci: questo Natale hanno creato un panettone speciale in edizione limitata, in due varianti.

A cura di Beatrice Manca

Non c'è Natale senza panettone: il dolce tipico milanese è il re delle feste e negli anni la tradizione si è arricchita di mille varianti. Che sia artigianale, gourmet, con un tocco esotico o vegano, non può mancare sulle tavole imbandite. Quest'anno il panettone è anche "griffato": la Gucci Osteria di Firenze di Massimo Bottura, in collaborazione con la Posillipo Dolce Officina, ha creato due varianti del tipico dolce racchiuse in confezioni di latta con la tipica stampa floreale della casa di moda fiorentina.

Il panettone di Massimo Bottura in edizione limitata

Tra lo chef di fama mondiale e la casa di moda italiana c'è una lunga storia di amicizia e collaborazione: nel 2018 ha aperto, all'interno del Gucci Garden di Firenze, la prima osteria stellata Gucci fondata da Massimo Bottura, seguita da un secondo ristorante a Beverly Hills. In vista del Natale 2021, hanno unito le forze con i maestri della pasticceria Posillipo Dolce Officina, pluripremiata per i suoi panettoni. Dalla collaborazione sono nati due panettoni speciali: il Panettone Tradizionale Milanese, ricco di frutta candita, e il Panettone Cioccolato e Amarene. Entrambi i dolci sono disponibili nei formati da 500g e 1kg e costano rispettivamente 40 e 70 euro.

panettone Gucci Osteria

Quando il panettone sarà stato servito (e gustato!) resta l'elegante confezione in latta (ovviamente firmata Gucci) con lo stesso motivo floreale che decora i grembiuli del personale dell'Osteria. Una gioia per gli occhi e per il palato, ma sconsigliata per i regali dell'ultimo secondo: il panettone è in edizione limitata.