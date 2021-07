Mentre Italia e Inghilterra disputavano il titolo di campioni d'Europa, la royal family faceva il tipo dagli spalti: a Wembley erano presenti il principe William, il piccolo George (con la cravatta come il papà) e Kate Middleton, che poche ore prima era apparsa raggiante a Wimbledon in un abito rosa con i bottoni. Per la finale ha scelto di indossare un blazer bianco panna e un paio di vistosi orecchini rossi: un accessorio così colorato e appariscente è molto insolito nel look della Duchessa, ma è destinato sicuramente a diventare un must dell'estate 2021.

in foto: Kate allo stadio con William per la finale di Euro 2020

Il look di Kate Middleton con i colori della bandiera

Se per il pomeriggio la Duchessa ha deciso di puntare su un colore fresco e femminile, per la sera ha scelto di fare il tifo per la nazionale inglese "nascondendo" un omaggio nel look. I colori della bandiera inglese infatti non sono quelli della Union Jack rossa e blu: quella bandiera rappresenta tutto il Regno Unito, mentre l'Inghilterra adotta la bandiera di San Giorgio, con la croce rossa su fondo bianco. La Duchessa ha scelto di ispirarsi a questa combinazione di colori per il suo look: ha indossato un top bianco su un paio di pantaloni scuri con un blazer color panna e bottoni dorati.

in foto: Kate Middleton a Wembley con William e George

Per il tocco finale di rosso ha puntato sugli accessori: la Duchessa ha sfoggiato un paio di orecchini maxi di color rosso accesso, effetto corallo. Questi gioielli sono del brand Blaiz e sul sito vengono venduti a 65 sterline, l'equivalente di circa 76 euro. Niente di meglio, in estate, che puntare su accessori color rosso corallo: illuminano l'abbronzatura e si intonano benissimo a un semplice look total white o blu navy.

in foto: orecchini Blaiz

Le foto di baby George che passa dall'esultanza alla tristezza per la vittoria dell'Italia diventeranno uno dei meme più virali legati alla partita. Pare infatti che il giovane erede al trono sia un appassionato tifoso di calcio e che abbia chiesto di essere portato allo stadio. Con blazer e cravatta, il principino si avvia a diventare un'icona di stile aiutato dalla mamma Kate, che nemmeno allo stadio rinuncia all'eleganza.