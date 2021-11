Gli abiti a fiori si indossano anche con il freddo: come abbinare la stampa floreale in inverno Chi ha detto che i vestiti a fiori si indossano solo d’estate? Le passerelle Autunno/Inverno 2021-22 sono un trionfo di stampe floreali. Un vero e proprio tocco di colore che fa bene all’umore e combatte il grigio delle giornate invernali: ecco gli abiti a fiori di tendenza per l’inverno 2022 e i trucchi per portarli con stile fino alla prossima primavera.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra H&M, Gucci, Isabel Marant

Se la stampa floreale a primavera non è più "avanguardia pura", come ci ricorda Miranda Priestly in una famosa scena del Diavolo Veste Prada, proviamola in inverno. Ora che le giornate sono spesso grigie e piovose, un abito floreale o una giacca colorata sono una naturale carica di ottimismo e positività. Sarà che dopo la pandemia abbiamo tutti bisogno di rinascere, sarà che la routine cittadina ci fa sognare la vita all'aria aperta: fatto sta che i fiori dominano le collezioni invernali. Da Chanel a Gucci, le passerelle Autunno/Inverno 2021 propongono completi con bouquet all-over e abiti romantici con fantasie colorate. Come portare la stampa floreale anche in inverno? Ecco alcuni abbinamenti facili per "sbocciare" anche al freddo, senza sbagliare.

Gli abiti a fiori sulle passerella Autunno/Inverno 2021

Mai come quest'anno la primavera è fiorita in anticipo sulle passerelle invernali. Non solo abiti ma camicie, giacche e completi con stampe all over. Gucci, ad esempio, rivisita la sua iconica stampa "Flora" nella collezione Aria ‘hackerata' da Balenciaga mentre Valentino propone abiti con infiorescenze in pizzo bianco.

Luisa Beccaria

Isabel Marant fa della stampa floreale "maxi" un pilastro della sua collezione Autunno/Inverno 2021-22 con abiti drappeggiati con fantasie pop anni Sessanta, abbinati a camperos e stivali in pelle lucida. Luisa Beccaria invece declina il floreale in versione romantica, abbinando gli abiti a morbidi cappotti e pullover.I fiori invadono anche le collezioni low cost, da Mango a H&M, che propone chemisier perfetti dall'ufficio alla cena al ristorante.

Isabel Marant

Come abbinare l'abito a fiori

L'abito a fiori è così chic che piace anche alle reali: Kate Middleton ne ha indossato uno firmato &Other Stories per fare shopping insieme ai suoi bambini. L'abbinamento ideale è quello giocato sui contrasti: se il vestito è mini si porta con un blazer oversize che riprenda i colori del fondo o della stampa, magari con stivali alti o anfibi (a prova di pozzanghere). Gli abiti lunghi invece si possono sdrammatizzare con gli stivali texani (un grande ritorno dell'inverno 2021) maxi cardigan o gilet.

Giambattista Valli

Non riponete nell'armadio gli abiti di media pesantezza solo perché hanno le spalline sottili o le maniche corte: basta un dolcevita da indossare "sotto" e l'abito a fiori si può sfoggiare fino al ritorno della primavera. Quella sì, veramente fiorita.