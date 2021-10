Gli stivali texani sono tornati e spopolano su TikTok: i modelli di tendenza per l’autunno 2021 Alti fino al ginocchio o alla caviglia. Scamosciati o in pelle, con le borchie o in colori neutri: gli stivali texani sono tornati di moda, in mille modelli diversi. Avvistati in passerella alle sfilate Autunno/Inverno 2021-22, hanno conquistato perfino le adolescenti, che li sfoggiano su TikTok. Ecco una guida per indossarli in ogni occasione, evitando l’effetto “rodeo”

A volte ritornano. Gli stivali texani, che ciclicamente vengono dati per morti, spopolano di nuovo in passerella e sopratutto sui social. Su TikTok le adolescenti li sfoggiano in mille versioni di colore, abbinandoli a camicie oversize e mini shorts. Le più coraggiose, da Dua Lipa a Kendall Jenner, li avevano sfoggiati già quest'estate anticipando il trend. Ora che i primi freddi d'autunno sono arrivati è il momenti di tirare fuori i camperos dall'armadio e di sfoggiarli anche in città. Per indossare i texani con è necessario rievocare lo stile rodeo, con frange e stelle sul petto. Anzi, la moda dell'autunno 2021 li propone in versioni più semplici da portare, adatti a tutte le età: al polpaccio o alla caviglia, in colori neutri, scamosciati o in pelle. Ecco una guida, stivale per stivale, agli abbinamenti giusti.

Gli stivali western alti in pelle sono il must del 2021

Gli stivali texani esistono in una varietà di forme e stili diversi: le caratteristiche essenziali sono la punta, il tacco squadrato e la rientranza a "v" che sagoma il bordo. Possono essere scamosciati o in pelle, a volte con ricami sui lati o dettagli come borchie e applicazioni. Isabel Marant e Chloé li hanno proposti in passerella in versioni essenziali, in pelle: perfetti sotto una gonna lunga – magari con maxi spacco laterale – un abito con le frange o a fiori, per un look dal sapore folk. Bilanciano le lunghezze e sono perfetti per tutto l'inverno.

Gli stivali western al polpaccio

Per chi ama le mezze misure, lo stivale texano al polpaccio è la soluzione perfetta. Attenzione a dosare bene le misure, perché rischia di "spezzare" la figura. Per chi non è particolarmente alta l'abbinamento ideale è con gli shorts e una camicia, come propone Mango, o un pullover tricot a collo alto. In versione scamosciata si abbinano a cappotti oversixe dai toni neutri e caldi – dal beige al caffé – oppure con shorts e un cappotto oversize, in pelle sono perfetti sotto un blazer nero.

I texas boots alla caviglia di tendenza per l'autunno 2021

Per chi vuole seguire il trend ma non se la sente di osare con il classico stivale western, il compromesso giusto è provare gli stivaletti texani alla caviglia: mantengono la punta triangolare, il tacco quadrato e le impunture dei classici texani, ma in versione "mini", perfetta anche sotto i jeans. Il bello degli stivaletti alla caviglia è che aggiungono un tocco "vecchio west" anche a un look semplice, perfetto per andare al lavoro o per le occasioni informali. Da Etro a Stradivarius, questi stivaletti sono entrati nelle collezioni di moltissimi brand: c'è il modello (e il colore) giusto per tutte.

Una giacca scamosciata o un blazer in pelle – a seconda del materiale degli stivali – completa il look, perfetto per affrontare con grinta le giornate autunnali più grigie.