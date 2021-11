Giulia Stabile ricorda Amici: il significato simbolico dell’abito rosso indossato sul palco Giulia Stabile ha rivoluzionato la sua vita da quando ha vinto Amici ed è per questo che non può fare a meno di ricordare ancora l’esperienza con nostalgia. Di recente ha condiviso sui social un vecchio video sul palco del talent: sapete qual è il significato nascosto dietro l’abito rosso che indossava per la performance?

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Giulia Stabile è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi: è da quando ha vinto Amici di Maria De Filippi che è diventata uno dei volti più amati della tv italiana e ancora oggi, nonostante sia passato del tempo dal trionfo, non può fare a meno di ricordare con affetto la meravigliosa esperienza su Canale 5. Di recente è stata travolta dalla nostalgia e ha pensato bene di condividere l'emozione con i suoi followers. Su Instagram ha infatti postato il video di una vecchia esibizione, spiegando il significato simbolico che ha dato all'abito che in quel momento indossava sul palco.

L'abito rosso di Giulia ad Amici

Ricordate l'esibizione sulle note di Amandoti di Giulia Stabile ad Amici? Nelle ultime ore la ballerina ha condiviso sui social un video dell'emozionante performance e ha "sbloccato" un ricordo a gran parte dei suoi fan. Sebbene sul palco apparisse quasi sempre con le sue tanto amate giacche colorate, in quell'occasione preferì un abito rosso fuoco che ad oggi sarebbe perfetto per le feste. Si tratta di un modello dalle linee morbide, con le maniche lunghe e la gonna svolazzante lunga fino al ginocchio. La cosa che in pochi sanno è che a quel vestito total red la ballerina ha dato un profondo significato simbolico.

Sul palco Giulia ebbe un attacco d'ansia

Nella didascalia del video postato su Instagram Giulia ha infatti scritto: "Throwback al giorno della semifinale.. Io con un attacco d’ansia, ma forse una delle prime volte che sono riuscita a gestire quelle ansie e trasformarle in emozioni da inserire nell’esibizione. Anche se mi stavo letteralmente sentendo male, pagherei oro per tornare a quel momento lì anche solo per 10 minuti". Insomma, a quanto pare quell'abito rosso ha segnato la sua svolta: è stato il primo momento della vita in cui ha affrontato una crisi di panico "di petto", capendo che è possibile trasformare una negatività tanto spiazzante e travolgente in una potentissima forza positiva.