Giulia Salemi in pizzo e piume: il suo look è perfetto per un matrimonio autunnale Giulia Salemi ha partecipato alle nozze dell’amica Catherine Poulin in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Tra pizzo, piume e tacchi alti, il suo look è perfetto per una cerimonia autunnale.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono letteralmente inseparabili da quando si sono fidanzati sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e sembra non abbiano alcuna intenzione di separarsi. Nelle ultime ore hanno incantato tutti con la loro bellezza e con il loro amore, hanno partecipato al matrimonio della modella e deejay Catherine Poulain, apparendo così uniti e affiatati da spingere i media a parlare delle loro presunte nozze alle porte Il motivo? L'influencer si è "accaparrata" l'ambito bouquet. Che si tratti della verità o di un'indiscrezione senza fondamento, non importa, la cosa certa è che Giulia ha sfoggiato il look perfetto per una cerimonia autunnale.

Il look da matrimonio di Giulia Salemi

Avete un matrimonio autunnale in programma ma non sapete cosa indossare? Potete prendere ispirazione da Giulia Salemi. Alle nozze dell'amica Catherine ha puntato sull'eleganza senza tempo di Valentino, sfoggiando un mini abito in pizzo rosa antico, un modello con la gonna a campana e le maniche lunghe ricoperte di esuberanti piume sui polsini. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco in argento e una minibag in tinta, per la precisione una Lady Dior. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo bassa, facendo cadere un unico ciuffo sul lato del viso.

Cosa indossare per un matrimonio in autunno?

I matrimoni soltamente vengono celebrati in primavera e in estate ma, complice la pandemia, quest'anno il calendario delle cerimonie è stato un tantino rivoluzionato e sono moltissimi coloro che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì all'inizio dell'autunno. Qual è il look da inviata giusto in questo caso? L'ideale è puntare su qualcosa di fresco ma allo stesso tempo sofisticato, meglio se in colori pastello, magari con la gonna corta e le maniche lunghe come quello di Giulia Salemi. In alternativa si può optare per una jumpsuit, per un vestito sottoveste di seta o per un completo dallo stile mannish, l'importante è non rinunciare ai tacchi. Sandali o décolleté? Questo dettaglio va deciso all'ultimo minuto, visto che a incidere in modo decisivo è la variante meteo.