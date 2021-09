Giulia Salemi: “Al GF Vip vorrei più solidarietà tra donne. Sogno un matrimonio da favola, ma non ora” Ventotto anni e quasi due milioni di followers su Instagram, Giulia Salemi è una delle influencer più seguite. Due volte concorrente al GF Vip, quest’anno passa dall’altro lato delle telecamere per commentare ciò che succede nella casa. Dalla passione per le scarpe ai selfie senza trucco, fino alla storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si racconta a Fanpage.it.

Dopo essere stata per ben due volte all'interno della casa più spiata d'Italia, adesso Giulia Salemi passa "dall'altro lato" del Grande Fratello Vip: quest'anno sarà lei a commentare ciò che succede tra i concorrenti, dai piccoli grandi drammi ai colpi di scena. Ventotto anni e quasi due milioni di followers su Instagram, Giulia Salemi è una delle influencer più seguite d'Italia, ma anche modella e conduttrice tv. Fanpage.it l'ha incontrata all'inaugurazione del nuovo punto vendita di Primadonna, di cui è testimonial, per parlare del suo nuovo ruolo nel reality show e del suo rapporto con la moda. Dalla passione per le scarpe ai selfie senza trucco, fino alla storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si racconta e confessa: "Sogno un matrimonio da favola, ma a tempo debito…"

Giulia Salemi ha origine italo-iraniane: all'università ha iniziato a lavorare come modella per debuttare poi in televisione. Il grande pubblico l'ha conosciuta a Pechino Express, nel 2015, dove ha partecipato insieme alla madre Fariba. Poi è arrivato il Grande Fratello: Giulia Salemi ha partecipato alla terza e alla quinta edizione del GF Vip, dove si è fatta notare per lo stile sensuale e per il carattere deciso. Ora torna nel reality show di Mediaset, ma stavolta sarà lei a spiare (e a commentare) e non viceversa: insieme a Gaia Zorzi infatti conduce il GF Vip Party, il commento post puntata delle vicende della casa. Giulia Salemi si è ripromessa di essere oggettiva e imparziale, ma un concorrente le ha già rubato il cuore: Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato durante una sparatoria a Roma. Il momento "top" della prima puntata, secondo Giulia Salemi, è stato il suo video di presentazione: "Sta trasmettendo un messaggio incredibile e sarà di ispirazione per tutti quanti". Il momento flop invece è stato il "catfight" tra due concorrenti, Soleil Sorge e Raffaella Fico. "Nella prima puntata tutti fanno finta di andare d'accordo: io sono una donna che supporta le donne e quest'anno mi piacerebbe vedere più solidarietà femminile".

Durante la sua ultima partecipazione al GF Vip Giulia Salemi ha incontrato Pierpaolo Pretelli, a cui è legata sentimentalmente da circa un anno. La coppia sui social sembra più felice e innamorata che mai, e Giulia conferma: "Va tutto a gonfie vele, sono felicissima e innamoratissima". Di recente la coppia ha partecipato a un matrimonio, dove l'influencer ha preso al volo il bouquet della sposa: un gesto che secondo la tradizione indica la prossima a sposarsi. La foto pubblicata sui social prevedibilmente ha acceso il gossip, ma Giulia Salemi non ha fretta di andare all'altare: "Hanno visto il bouquet e tutti mi danno già per sposata – dice ridendo – io sono competitiva e volevo accaparrarmi il famigerato bouquet però le nozze sono un po' più là. Alla fine siamo insieme da neanche un anno, ci stiamo conoscendo". Ma quando arriverà il momento giusto Giulia Salemi vuole fare le cose in grande: "Sogno un matrimonio da favola, ma a tempo debito!".

Ai microfoni di Fanpage.it Giulia Salemi ha raccontato la sua passione per le scarpe: "Rappresentano lo stato d'animo di ognuna di noi, in ogni circostanza". Ora che è diventata il volto di Primadonna, dice, nell'armadio ha più scarpe che vestiti. La calzatura must-have per l'inverno, secondo Giulia, sono i boots, gli stivali comodi e versatili, in grado di sdrammatizzare shorts e vestitini. Ma per la sera non ci sono dubbi: Giulia Salemi ama i tacchi alti, specialmente il modello con il cinturino alla caviglia che è tanto in voga in questa stagione. Giulia Salemi ha una vera passione per la moda e il make up e sfoggia mise sempre curate e di tendenza. Al tempo stesso, dice, non ha problemi a mostrarsi sui social nei suoi momenti di relax, magari in casa, e a mostrarsi senza trucco. "Ho fatto due volte il Grande Fratello – spiega – le persone mi hanno visto in ogni modo e in ogni forma fisica, anche nei momenti in cui mi sentivo meno sicura di me". In questo momento si discute molto di body positivity e sempre più star si mostrano "al naturale" per celebrare la bellezza delle cosiddette imperfezioni. Una filosofia che condivide anche Giulia Salemi: "La perfezione non esiste, ognuna di noi decide come vivere ogni giornata – afferma – Iniziare noi per prime a farci vedere con i nostri difetti può essere un inizio e uno sprone per tutti". L'augurio per tutte le donne, dice, è di sentirsi bene con il proprio corpo: per lei è stato un percorso lungo, ma ora sembra più raggiante che mai. Merito dell'amore?