Giulia De Lellis per la vacanza di lusso con il fidanzato sul Nilo veste come Cleopatra Giulia De Lellis è partita per una crociera sul Nilo con la famiglia del fidanzato Carlo Gussali Beretta e non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look a tema. La vacanza con i suoceri è stata all’insegna del glamour, soprattutto grazie a un outfit principesco in pieno stile Cleopatra.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis sta vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale: ormai da mesi è fidanzata con Carlo Gussali Beretta e sui social non esita a mostrarsi innamoratissima al suo fianco. Dopo che nelle settimane scorse aveva organizzato un picnic nel parco (con tanto di look "etnico" di lusso), questa volta ha fatto di più: è partita con la famiglia del rampollo per una meravigliosa crociera sul Nilo. Sebbene per molti una vacanza con i suoceri possa sembrare un incubo, l'influencer ha dimostrato di aver instaurato un rapporto idilliaco con Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta. Il dettaglio che ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan? I suoi outfit glamour e a tema Egitto.

Giulia De Lellis come una principessa egiziana

Quale migliore occasione di una crociera sul Nilo per ricordare uno dei personaggi iconici della storia dell'Antico Egitto? È propio quanto fatto da Giulia De Lellis, che per una serata con la famiglia Beretta ha deciso di trasformarsi in Cleopatra. Ha indossato un minidress nero tempestato di paillettes gold, un modello con le spalline sottili e la gonna asimmetrica decorato con alcune medagline pendenti in pieno stile danza del ventre. La chicca che ha fatto la differenza, però, è stata la cuffietta dal mood principesco, una sorta di copricapo scintillante da perfetta principessa. Naturalmente non poteva mancare il trucco a tema con l'eye-liner super allungato che rimanda all'iconografia di Cleopatra.

Giulia De Lellis nella Valle dei Re con il ciclista Fendi

L'abito "da sposina" di Giulia De Lellis

Per tutta la vacanza Giulia De Lellis non ha rinunciato alla sua passione per la moda e, al di là del look da Cleopatra, è riuscita sempre a dare il meglio di lei in fatto di stile. Coordinati con crop top e gonna col maxi spacco, copricostume abbinato al bikini, foulard portati come bandana, minidress animalier dall'effetto vedo non vedo, pantaloni ciclista firmati Fendi: l'influencer ha proposto delle idee perfette per rendere un viaggio con i suoceri più trendy che mai. L'outfit che ha fato sognare di più i followers? Quello total white da sposina. Giulia ha infatti indossato un meraviglioso abito di pizzo bianco con le maniche a pipistrello di Atelier Emé, scrivendo nella didascalia: "C’è una lunga storia d’amore tra me e questo vestito". Starà pensando al matrimonio con il suo amato Carlo?