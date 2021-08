Giulia De Lellis damigella in verde: al matrimonio della sorella Veronica brilla la scollatura gioiello Lo scorso weekend si è sposata Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis, ed è stata proprio quest’ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé col suo look. L’influencer ha sfoggiato un abito verde coordinato a quello delle altre damigelle, anche se il modello scelto da lei brillava con dei dettagli gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend si è sposata Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis diventata ufficialmente la moglie del compagno Jacopo, il papà delle sue due figlie Matilde e Penelope. La cerimonia si è tenuta in una location da sogno nei pressi di Roma e non poteva che essere documentata sui social, dove fin dall'inizio del romantico ricevimento sono apparse foto e Stories. Al di là dell'elegante abito da sposa sfoggiato dalla protagonista della festa, ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere l'influencer, apparsa elegantissima in verde al fianco del fidanzato Carlo Gussali Beretta.

Le damigelle con i look coordinati alle nozze di Veronica Fiumucini

Erano giorni che Giulia De Lellis non faceva altro che parlare del matrimonio della sorella Veronica su Instagram e lo scorso weekend ha finalmente rivelato il look da sogno scelto per la cerimonia. Insieme alle amiche di sempre Sara, Valeria e Gioia è diventata damigella d'onore e, come richiesto dalla tradizione, ha puntato su degli outfit coordinati ai loro. Le quattro sono apparse elegantissime in verde scuro con degli abiti di raso di stesso colore e tessuto ma di modelli differenti. A differenziarle, anche gli accessori, primi tra tutte le scarpe: qualcuna ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo, qualcun'altra delle infradito raso terra.

Giulia De Lellis con Carlo Gussali Beretta al matrimonio di Veronica

L'abito di raso verde di Giulia De Lellis

Il vestito verde da damigella di Giulia De Lellis è firmato Sol Wears Women, si tratta di un modello realizzato su misura per lei, dunque non disponibile sul sito ufficiale. La gonna lunga ha un drappeggio intorno al punto vita e un profondissimo spacco laterale che rivela le gambe, mentre il corpetto scollato è con le spalline sottili di cristalli e le coppe strutturate decorate con una cascata di pietre preziose silver. Ha completato il tutto con una mini pochette argentata e con dei sandali gioiello alla schiava di René Caovilla con il tacco, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati. In quante si ispireranno al suo look per un matrimonio di fine estate?