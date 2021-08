Veronica, la sorella di Giulia De Lellis si è sposata: sull’altare in bianco con velo e maxi spacco Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis, ha sposato il compagno Jacopo dopo 10 anni d’amore. La cerimonia è stata organizzata dall’influencer in persona ed è stata un vero e proprio sogno. Il dettaglio fashion che ha attirato maggiormente le attenzioni dei fan? L’abito bianco dai dettagli preziosi della sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato emozionante e speciale per Giulia De Lellis: la sorella Veronica Fiumicini ha sposato il compagno Jacopo, padre delle figlie Matilde e Penelope, coronando finalmente il suo sogno d'amore. I due avevano già pronunciato il fatidico sì in comune lo scorso 23 agosto ma hanno deciso di posticipare i festeggiamenti di qualche giorno, così da fare le cose in grande. A curare i dettagli della cerimonia è stata l'influencer in persona, che al fianco del fidanzato Carlo Gussali Beretta è apparsa più innamorata che mai. Il dettaglio fashion che più di tutti ha attirato l'attenzione dei fan? L'abito bianco della sposa e i suoi accessori griffati.

Il matrimonio da sogno di Veronica Fiumicini

Veronica e Jacopo stanno insieme da 10 anni, si sono incontrati nel 2011 e tra loro è stato amore a prima vista. Hanno due figlie, Penelope e Matilde, ma solo lo scorso weekend hanno deciso di diventare marito e moglie. Il matrimonio è stato un vero e proprio sogno, i festeggiamenti si sono tenuti a Le 7 fonti, una tenuta nei pressi di Roma immersa nel verde. Il rito si è svolto in una location esterna con alberi, fiori total white e cuscini personalizzati, mentre gli invitati si sono potuti accomodare sui gradini di pietra di una sorta di anfiteatro. I festeggiamenti sono poi continuati tra cena, brindisi e danze, il tutto contornato da romantiche lucine, musiche a tema e dettagli glamour. Giulia De Lellis e il suo Carlo Gussali Beretta saranno i prossimi a propinare il sì?

L'abito da sposa della sorella di Giulia De Lellis

Cosa ha indossato Veronica, la sorella di Giulia De Lellis per il matrimonio? Nonostante sia già mamma di due bambine, ha puntato su un tradizionale abito bianco, un modello di raso firmato Debora T. con il corpetto strapless a punta e una maxi gonna con uno spacco laterale vertiginoso che rivelava le gambe lunghe e snelle. A impreziosire il look bridal, un fiocco tempestato di perline sulla parte posteriore del bustier. Per completare il tutto la sposa ha scelto un lunghissimo velo di tulle, un paio di sling back in tinta firmate Dior e un bouquet di fiori bianchi. Il dettaglio che ha reso la cerimonia adorabile? A portare le fedi nuziali firmate Cartier sull'altare sono state Penelope e Matilde, apparse elegantissime nei loro vestitini fiorati e coordinati firmati Monnalisa.