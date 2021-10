Girano per la città facendo complimenti ai passanti: essere gentili costa poco ma cambia tanto Su Instagram e TikTok è diventato virale il progetto “Drive-by Kindness”. Lo staff della caffetteria La La Land a bordo di un’automobile regala complimenti ai clienti e ai passanti e ne testimonia le reazioni. Si tratta di un piccolo gesto, di una pratica quotidiana di gentilezza, per rendere il mondo un posto migliore e per condividere positività e sorrisi.

A cura di Giusy Dente

Ci sono mattine in cui non c'è verso di raddrizzare la giornata e darle una piega decente. Sono quelle ‘mattinate no‘, in cui l'umore è a terra e l'autostima pure. Vuoi che la colpa sia di un rimprovero sul posto di lavoro o di un litigio con un amico o di quel tipo che ti ha dato buca: fatto sta che di mettere il piede fuori casa proprio non ne hai voglia. E invece c'è la spesa da fare, c'è quella bolletta da pagare, c'è quella riunione a cui non puoi mancare: insomma, la vita ci tiene a ricordarti che purtroppo non conduci un'esistenza da eremita su una montagna e che è richiesta la tua presenza nella società. Ma proprio quando tutto sembra perso, quando la giornata sembra destinata al fallimento e quando, tanto per peggiorare le cose ti è spuntato pure un brufolo sulla fronte, ecco la svolta inaspettata…

Praticare la gentilezza

Disse il saggio: "La gentilezza è vedere il meglio negli altri quando non riescono a vederlo in loro stessi". Nelle giornate no ci sentiamo completamente a terra, ci balzano immediatamente all'occhio tutti i nostri difetti e le nostre mancanze, è come se la testa rimuginasse unicamente intorno ad assi di negatività. È un circolo vizioso da cui poi basta poco per uscire il più delle volte. Ognuno ha la sua valvola di sfogo, il suo modo per ritornare in un equilibrio un po' più sano, rispetto al: oggi va tutto storto e mi faccio schifo. E proprio in questi casi un sorriso sincero piò fare la differenza, così come una parola gentile regalata senza chiedere nulla in cambio.

Un complimento può migliorare la giornata, è quella parola gratificante che ti rimette al mondo e ti restituisce un po' di autostima persa, un po' di allegria nascosta sotto strati di nervosismo. Non a caso, è stata istituita anche la Giornata del Complimento, che cade ogni 1 marzo: proprio per ricordare quanto una parola carina e sincera possa fare la differenza. L'idea di Hans Poortvliet è dedicare 24 ore a fare felici gli altri: impegnarsi per cambiare la giornata ad almeno 5 persone a caso, rivolgendo loro un complimento. Niente gadget, niente regali, nessuna iniziativa commerciale o di marketing insomma, per vendere più fiori o più cioccolatini (come a San Valentino): solo una parola, che non costa nulla ma può rendere più felici, più positivi e più produttivi.

Caffè e complimenti, accoppiata vincente

Ed esattamente questo è il proposito di La La Land Café, una caffetteria che ha come obiettivo normalizzare la gentilezza. Da loro è 1 marzo tutti i giorni: lo staff si impegna a far stare bene i clienti e i passanti (tutti perfetti sconosciuti), regalando un sorriso e un momento di felicità, che possa però in qualche modo cambiare la giornata in meglio. "Oggi stai molto bene", "Adoro il tuo outfit", "Il verde ti sta benissimo": i protagonisti del format "Drive-By Kindness" (che spopola su Instagram e TikTok) sono uomini e donne di qualunque età. Le clip sono diventate in breve tempo virali, proprio perché mettono di buon umore. Il fondatore della catena (che ha punti vendita nel Texas e in California) è convinto che sia responsabilità di tutti rendere il mondo un posto migliore e che con un po' di impegno, chiunque possa nel suo piccolo fare qualcosa per dare un impatto positivo. Niente fischi o volgarità in stile catcalling, solo un complimento gentile per strappare un sorriso.