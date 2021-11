Giorgio Armani da Sergio Mattarella, il Presidente lo nomina Cavaliere di Gran Croce Giorgio Armani ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella il riconoscimento più alto e prestigioso della Repubblica Italiana.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sergio Mattarella e Giorgio Armani

Giorgio Armani è un nome che tiene alto il valore della moda italiana in tutto il mondo. Lo stilista e imprenditore ha dato vita all'azienda omonima nel 1975 e da allora la sua fama nel settore è cresciuta esponenzialmente a livello prima nazionale e poi internazionale. Collezione dopo collezione, boutique dopo boutique, sfilata dopo sfilata ha messo in piedi un impero che vale una fortuna. Forbes ha stimato un patrimonio netto di 7,7 miliardi di dollari: è il quinto uomo più ricco d'Italia, secondo l'ultima classifica dei miliardari stilata dal magazine. Ai tanti successi della sua quarantennale carriera se ne è aggiunto un altro: Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Sergio Mattarella omaggia Giorgio Armani

Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale Giorgio Armani. Durante una cerimonia privata ha conferito allo stilista il titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito decorato di gran cordone. Il riconoscimento può essere assegnato unicamente dal Presidente della Repubblica, per altissime benemerenze acquisite nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia. Riguarda le carriere civili, militari, le cariche pubbliche e gli impieghi umanitari, purché ci siano servizi prestati degni di particolare nota a livello nazionale. Ed è questo il caso dello stilista italiano, che si unisce ad altri grandi nomi del mondo della moda che hanno ricevuto lo stesso riconoscimento in passato. Prima di lui è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce Miuccia Prada (era il 2015) e prima ancora Valentino Garavani (nel 1986).

in foto: Sergio Mattarella e Giorgio Armani

Armani ha commentato con grande emozione l'onorificenza ricevuta: "Questo è per me un riconoscimento particolarmente importante, perché a consegnarmelo è stato il nostro Presidente della Repubblica, la più alta carica istituzionale, ma anche uomo di immenso valore, di grande apertura e gentilezza. Sono fiero di rappresentare l’Italia nel mondo, e mi onora ricevere questa prestigiosa onorificenza, per sua mano a nome del Paese". Nelle foto ufficiali, si vede lo stilista accanto al Presidente della Repubblica con in mano il fiocco verde e rosso (i colori dell'ordine) e le placche dorate corrispondenti al suo grado onorifico, quello di Cavaliere di Gran Croce.

in foto: Sergio Mattarella e Giorgio Armani

Di livello più basso sono invece i gradi di Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. Giorgio Armani essendo stato insignito anche della decorazione di Gran Cordone, ha ricevuto anche la collana dorata a maglie grosse. Non è la prima onorificenza da lui ricevuta. Si va ad aggiungere a quella di Cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore, di Grande Ufficiale Ordine al Merito (1986), di Commendatore dell'Ordine al Merito (1985) e al Collare d'oro al Merito Sportivo (2015).