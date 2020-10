Giorgia Palmas si sta godendo la seconda maternità, lo scorso 25 novembre ha partorito la piccola Mia, nata dalla relazione con Filippo Magnini, ed è più bella e raggiante che mai. Dopo essere stata accolta a casa con una meravigliosa festa di benvenuto organizzata dal papà per la bimba, ora l'ex velina è tornata alla "normale" quotidianità, anche se tra poppate e pannolini ha davvero poco tempo da dedicare a se stessa come ha dimostrato con il selfie con i capelli "al naturale". Di recente, però, si è concessa la prima uscita con la figlia: ha passeggiato con il passeggino in un parco milanese e, sebbene abbia optato per un look comodo, non ha rinunciato alle griffe.

Il primo look da neomamma di Giorgia Palmas

Quale migliore occasione della prima uscita con la figlia appena nata per rispolverare la propria passione per la moda? È proprio quanto fatto da Giorgia Palmas qualche giorno fa. Si è lasciata immortalare mentre passeggia con il passeggino di Mia e, anche se è apparsa in un'inedita versione casual, non ha rinunciato agli accessori griffati.

L'ex velina ha puntato sul total black con leggings e un maxi pull di Givenchy, così da mascherare la pancetta post-parto, e ha completato il tutto con uno zaino di pelle con le borchie di Carrera e delle sneakers bianche con dei dettagli rossi e verdi di Gucci. Le scarpe sono il modello Screener e sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 690 euro. Insomma, la Palmas ha dimostrato che si può stare comode ma "con lusso" e il risultato è stato più glamour che mai. Quante sono le mamme che, come lei, non riescono a rinunciare allo stile nel periodo post-parto?