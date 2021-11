Giorgia Palmas, il suo cappotto con le tasche a cuore è il soprabito più originale dell’autunno 2021 Giorgia Palmas ha passato la sua giornata libera in famiglia e ha approfittato del buon tempo per portare la piccola Mia a giocare all’aria aperta. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile e ha sfoggiato il cappotto più originale e “adorabile” di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Giorgia Palmas è cambiata in modo radicale da quando è diventata mamma. Dopo aver avuto la prima figlia Sofia dall'ex Davide Bombardini, ha ritrovato l'amore al fianco di Filippo Magnini ed è con lui che ha deciso di allargare la famiglia. Da poco più di un anno ha messo al mondo la secondogenita Mia e, nel momento in cui le restrizioni legate alla pandemia sono state leggermente allentate, ha sposato l'uomo della sua vita, sorprendendo i fan con un elegante tailleur total white. Oggi si gode la "ritrova libertà" in famiglia e sui social non esita a documentare le dolcissime gite organizzate durante le giornate libere.

Giorgia Palmas, il look tartan per l'autunno

Quale migliore occasione di una soleggiata giornata autunnale per organizzare una gita familiare? È proprio quanto fatto da Giorgia Palmas, che in alcune foto scattate all'aria aperta con Mia tra le braccia è apparsa in un'inedita versione casual ma allo stesso tempo super glamour. Ha indossato dei jeans skinny in nero, li ha abbinato a un paio di maxi anfibi con la suola carrarmato (uno dei must-have di stagione) e ha completato il tutto con degli occhiali da sole scuri e con una piega extra liscia. La vera chicca, però, è il cappotto, che di sicuro diventerà presto "l'oggetto del desiderio" delle fashion addicted.

Il cappotto di Front Street 8

Quanto costa il cappotto con le tasche pelose di Giorgia Palmas

Giorgia Palmas ha seguito il trend del maxi cappotto per l'autunno ma la cosa particolare è che ne ha sfoggiato un modello davvero originale e "dolce". Si tratta di un soprabito tartan in misto lana firmato Front Street 8, ha la chiusura frontale con doppio bottone, il taglio dritto e delle adorabile tasche in pelliccia decorate con un cuore rosso. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 280 euro, anche se, essendo della collezione Fall/Winter 2010, non è facilmente reperibile sui vari siti di shopping online. L'ex velina riuscirà a lanciare il trend da seguire in autunno?