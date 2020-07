Gigi Hadid aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Zayn Malik, lo ha annunciato in piena quarantena dopo aver festeggiato il compleanno a casa, anche se nei primi mesi le rotondità della dolce attesa erano praticamente invisibili. Nonostante fosse già incinta durante le Fashion Week dello scorso febbraio, ha preferito tenere a lungo la notizia nascosta. Complice il fatto che fino ad oggi non aveva mai mostrato il pancione, in molti avevano pensato che volesse vivere la gravidanza in forma privata. In verità è stata lei stessa a chiarire la questione, spiegando che non intendeva distogliere l'attenzione dall'emergenza Coronavirus. Pur di nascondere il ventre si era servita prima di una particolare inquadratura durante le dirette social, poi di un'emoticon "coprente" nelle foto di famiglia.

Ora, però, le cose sono cambiate e finalmente ha messo in mostra le forme modificate dalla gestazione. La top è diventata protagonista di un video realizzato in collaborazione con V Magazine, nel quale è apparsa in primo piano con indosso la camicia di un pigiama a quadri in bianco e verde di Holiday The Label portata sbottonata sulla pancia. Nel momento in cui l'inquadratura è allargata, si è visto chiaramente il ventre "gonfio", anche se solo per pochi secondi. È la prima volta in sei mesi che la Hadid si è mostrata in versione futura mamma e i fan sono letteralmente impazziti, trovandola bellissima e raggiante. Gigi si è così lasciata le critiche e le polemiche alle spalle, dando finalmente ai followers la possibilità di vivere con lei un momento tanto magico ed emozionante. Quando si farà vedere a figura intera? Non appena, tra Covid-19 e movimento Black Lives Matter, la situazione sarà più tranquilla.