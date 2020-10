Lo scorso 24 settembre Gigi Hadid è diventata mamma, ha messo al mondo la sua prima figlia nata dalla relazione con Zayn Malik e oggi è più felice che mai. A poche ore dal parto ha celebrato l'arrivo della piccola con un dolcissimo scatto social e qualche giorno dopo è stata lieta di condividere con i followers il suo primo look griffato, a prova del fatto che le sta già provando a trasmettete la passione per la moda. Certo, all'inizio aveva preferito tenere il pancione nascosto, visto che ha affrontato la gravidanza in un momento storico complesso, ma oggi è più raggiante che mai e non perde occasione per mostrare a tutti ogni dettaglio della sua nuova vita.

Il prezzo della collana "Mama" di Gigi Hadid

Come ha celebrato la maternità? Ha seguito una delle manie più gettonate tra le star diventate mamme e ha sfoggiato un accessorio di lusso a cui probabilmente non rinuncerà più da oggi in poi. La top ha infatti mostrato la sua nuova collana attraverso una Stories su Instagram, una creazione in oro bianco decorata con una scintillante scritta di diamanti che recita "Mama". Si tratta di un prezioso firmato Jacquie Aiche, probabilmente un modello personalizzato dato che non è disponibile sul sito ufficiale del brand, ma, considerando il fatto che il prezzo di varianti simili si aggira tra i 5.600 e i 14.000 dollari (ovvero tra i 4.700 e i 12.000 euro), deve valere davvero una fortuna. Certo, probabilmente si tratterà di un dolce regalo fattole dal marchio, ma è impossibile resistere di fronte a tante pietre preziose. Quante sono le neomamme che sognano di festeggiare l'arrivo di un figlio con un gioiello tanto esclusivo?