Gigi D’Alessio a The Voice Senior: com’è cambiato il cantante napoletano Gigi D’Alessio è uno dei protagonisti di The Voice Senior, programma che lo vede nelle inedite vesti di giudice. In quanti ricordano i suoi esordi nella musica napoletana? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era giovane a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Gigi D'Alessio, all'anagrafe Luigi D'Alessio, è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Ha debuttato da giovanissimo e, dopo aver raggiunto il successo nel panorama napoletano, a partire dagli anni '90 ha conquistato anche i palcoscenici nazionali. Oggi si diletta anche nei panni di presentatore, è infatti tra i giudici di The Voice Senior, dove dà prova di grande ironia. È finito spesso al centro del gossip per le sue storie d'amore. Dopo essere stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (quest'ultimo attualmente ad Amici di Maria De Filippi), ha avuto una lunga relazione con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il quartogenito Andrea nel 2010. Oggi i due si sono lasciati ma il cantante ha ritrovato l'amore al fianco di Denise Esposito, ragazza napoletana di 26 anni più giovane, è da lei che aspetta il quinto figlio. In quanti ricordano Gigi agli esordi? Ecco com'è cambiato da quando era giovane a oggi.

La trasformazione di Gigi D'Alessio dagli esordi a oggi

Gigi D'Alessio aveva poco più di 20 anni quando ha raggiunto il successo al fianco dei più grandi nomi della musica napoletana, da Angela Luce a Pino Mauro, fino ad arrivare a Mario Merola. Sebbene all'epoca fosse molto giovane, vantava già l'incedibile talento che ancora oggi lo contraddistingue. Dal punto di vista estetico non è cambiato molto col passare degli anni, ha modificato semplicemente il suo hair look, passando da una folta chioma portata lunga e riccia a un taglio cortissimo e leggermente sfumato sui lati. Per il resto, fatta eccezione per alcuni segni del tempo sul vito, è rimasto praticamente identico.

Gigi D’Alessio da giovane

Gigi D'Alessio, l'evoluzione del suo stile

È da oltre 30 anni che Gigi D'Alessio è sulla cresta dell'onda nel mondo della musica e, complice l'evoluzione delle mode e delle tendenze, anche il suo stile è cambiato molto.

Gigi D’Alessio oggi

Agli esordi sfoggiava completi oversize con giacche a doppiopetto e camicie a contrasto, oggi lascia sempre più spazio ad abiti casual, dalle giacche di pelle alle felpe stampate, fino ad arrivare ai jeans strappati e alle t-shirt monocromatiche. Completa il tutto con berretti, sneakers e occhiali da sole scuri. Certo, continua a sfoggiare i completi su misura ma solo nelle occasioni importanti come ad esempio sul palcoscenico di Sanremo.