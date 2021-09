Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio mostra il pancino: il primo look premaman è etnico Era da tempo che si parlare della gravidanza di Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio, ma solo nelle ultime ore ha messo per la prima volta in mostra il pancino. Il look premaman scelto per confermare la dolce attesa è etnico e nasconde un dettaglio iper griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Durante l'ultima estate si è parlato molto di Gigi D'Alessio e della relazione con la nuova fidanzata 29enne, Denise Esposito. Sebbene il cantante abbia da poco chiuso la storia d'amore con la ex compagna Anna Tatangelo, pare proprio che abbia ritrovato l'amore al fianco della giovane napoletana. Nonostante la differenza d'età, i due sarebbero così legati e affiatati da aver deciso di mettere su famiglia in pochi mesi. Sebbene ad oggi non ci sia stata ancora la conferma ufficiale, le forme della napoletana parlerebbero chiaro. A eliminare ogni dubbio, è poi arrivata la sua prima foto social in versione premaman: ecco cosa ha indossato per mettere in risalto il pancino.

Denise Esposito mostra il pancino per la prima volta

Dopo una lunga pausa social Denise Esposito è tornata a postare le sue foto su Instagram, rivelando per la prima volta le forme modificate dalla gravidanza. Si è lasciata immortalare in piedi al fianco di una statua a forma di peperoncino mentre guarda e culla con dolcezza il pancino. Cosa indossa? Nessun abito premaman, nessun maxi dress che maschera le rotondità, la fidanzata di Gigi D'Alessio ha puntato sullo stile etnico. Ha abbinato un top incrociato in arancione a una gonna stampata alla caviglia, svasata sull'orlo ma fasciante sul ventre. Certo, il pancino non è ancora molto evidente, ma è chiaro che ha trovato un'idea colorata e glamour per metterlo in risalto.

Il look premaman con la borsa griffata

Fino ad ora lo stile di Denise Esposito era sensuale e trendy, a contraddistinguere i suoi look erano crop top, body aderenti e fluo, abiti da sera col maxi spacco. Considerando il fatto che dovrebbe partorire a fine autunno, probabilmente tra qualche settimana il pancione "esploderà", costringendola a rivoluzionare il guardaroba. Cosa indossa in gravidanza? A giudicare dalla prima foto premaman, non rinuncia alla passione per la moda, dà spazio ai colori e ai must-have di stagione, anche se fa a meno dei tacchi a spillo, preferendo dei tacchi più larghi e bassi. Non riesce a fare a meno degli accessori griffati, basti pensare al fatto che ha completato l'outfit etnico sui toni dell'arancio con una borsa Louis Vuitton.